Achraf Hakimi y Kylian Mbappé, protagonistas de un emotivo intercambio de camisetas entre amigos

Como ha sido jornada tras jornada, el Mundial Qatar 2022 ha generado mucha emotividad en la semifinales. Esta vez las palpitaciones de los hinchas y amantes de la pelota corrieron por cuenta de Francia y Marruecos, selecciones que disputaron un reñido encuentro que terminó con marcador 2-0 a favor de los 'bleus'. A pesar de la victoria de los 'galos', Achraf Hakimi y Kylian Mbappé demostraron al final la amistad que los une más allá de los terrenos de juego.

En la previa al juego entre africanos y europeos, tanto Hakimi como Mbappé habían bromeado, dejando ver la buena relación que lleva, tras ser compañeros en el Paris Saint Germain. En Twitter, el lateral marroquí publicó "See you soon my Friend" ("Nos vemos pronto amigo mío") y el francés le respondió con tres corazones.

La buena onda entre los dos es tan real, que comparten una misma celebración cuando anotan: se ponen en cuclillas, un pulgar en la nariz, una mano en la espalda, en posición de tetera. En una entrevista a la prensa francesa, Hakimi contó un poco sobre lo que tienen en común: "Somos dos jóvenes de 23 años que comparten los mismos gustos, hablamos de música, de videojuegos, vamos al restaurante".

Lo más curioso de todo es que cuando apenas se estaba disputando la primera fase del Mundial, a Mbappé le habían consultado por el el lateral y hasta se animó a decir que probablemente se cruzarían en alguna etapa en Qatar: "Me rompe un poco el corazón, pero ya saben, el fútbol es el fútbol. Tengo que 'matarlo'", dijo a modo de broma.

Kylian Mbappé, de Francia, y Achraf Hakimi, de Marruecos, en acción de juego en la semifinal del Mundial Qatar 2022. AFP

Pues bien, este miércoles se cumplió la premonición del astro 'galo' y se enfrentó a su amigo. Sin embargo, en el mano a mano, Hakimi se sobre puso en la mayor parte del juego Mbappé, más allá de que el extremo participó en el segundo tanto de los dirigidos por Didier Deschamps. A punta buen 'timing' y cierres apropiados, el marroquí se puede dar el lujo de decir que controló al goleador del Mundial Qatar 2022.

Una vez el árbitro dio el pitazo final, se vieron las dos caras del fútbol, la felicidad del francés y la tristeza del marroquí. No obstante, esto no impidió que ambos se fungieran en un abrazo e intercambiaran camisetas.

¡Y ASÍ SE RECONOCIERON! Tras el intercambio, Mbappé y Hakimi lucieron los dorsales de sus nuevas casacas hacia adelante en forma de respeto y felicitación.



Kylian Mbappé le hizo honor a su amigo y se le vio junto a sus compañeros con la camiseta de Hakimi. Una muestra más del respeto y la complicidad que puede existir en el deporte.