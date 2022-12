Adrien Rabiot: "Los titulares, los suplentes; todo el mundo está implicado en el objetivo"

El centrocampista francés Adrien Rabiot aseguró que Francia no dudó durante el primer periodo contra Polonia de que podían ganar el partido, al tiempo que destacó la determinación de todo el grupo para ganar la competición.

"No dudamos, sabíamos que si acelerábamos podías tener ocasiones y ganar. En el conjunto del partido hemos controlado y más en el segundo tiempo. Sabíamos que había que hacer más, pero nunca dudamos", dijo Rabiot.

El jugador de la Juventus manifestó que "este grupo está más unido, es más solidario en el campo y fuera del campo" que el de la pasada Eurocopa, cuando Francia cayó en octavos de final en una tanda de penaltis contra Suiza.

"Los titulares, los suplentes, el cuerpo técnico, todo el mundo está implicado, en el hotel, en la vida de grupo las cosas van muy bien, mejor que en la Eurocopa", agregó.

Rabiot consideró "increíble" el récord de goles con la selección francesa de Olivier Giroud, que definió como "alguien humilde y trabajador" y dijo que lo celebrarán, al igual que el récord de partidos internacionales de Hugo Lloris.

En cuanto a Kylian Mbappé , aseguró: "Ya no me sorprende, porque conozco su potencial, pero tiene margen de progresión. Pero los goles que marca son increíbles, las posiciones, los ángulos que encuentra; es enorme, es lo que esperamos de él. Trabajamos detrás para que él haga su labor adelante".

Por su parte, Kylian Mbappé, que con el doblete logrado este domingo frente a Polonia en octavos de final del Mundial de Qatar lidera la tabla de goleadores, aseguró que está "obsesionado" con hacer una gran actuación en esta competición y que Francia renueve el título.

"Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos", dijo el delantero del PSG, elegido mejor jugador del partido.