Alemania venció 1-0 a Omán, con 'blopper' incluido, en fogueo previo al Mundial Qatar 2022

Este miércoles, las selecciones disputan sus últimos partidos de fogueo, como prueba y preparación de cara a la Copa del Mundo en Qatar 2022 , que iniciará este próximo domingo 20 de noviembre a las 11:00 a.m. (hora colombiana), con el partido inaugural entre la selección de Qatar y Ecuador .

Uno de los partidos de la jornada, fue el encuentro de Alemania, que pensando en Japón, su primer rival en el certamen orbital, eligió un preparatorio contra un equipo del mismo continente, Omán.

El partido mantuvo la paridad dentro del juego hasta los minutos finales del juego, cuando, por intermedio de Niclas Füllkrug, delantero del Werder Bremen, puso el 1-0 definitivo para los alemanes contra los asiáticos, a pocos días de enfrentar a Japón, en su debut mundialista.

Una de las jugadas que más causó repercusión en redes sociales, fue la increíble manera en la que Omer Malki erró, el que era el 1-0 histórico a favor de Omán sobre Alemania, a los 71 de juego, que, dejó vivo a los campeones del mundo en 2014, para que, nueve minutos después, marcaran a su favor y se llevaran el encuentro.

¡LO VA A SOÑAR DE POR VIDA! Omer Malki tuvo el triunfo histórico de 🇴🇲 Omán en sus pies frente a 🇩🇪 Alemania, pero hizo esto... pic.twitter.com/oYSWVC9YPh — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 16, 2022

Grupo, fechas, horario y fixture de la Selección de Alemania en el Mundial

La selección de Alemania iniciará su recorrido en la Copa del Mundo de Qatar 2022 en el Grupo E contra la selección de Japón el próximo miércoles a las 8:00 a.m. (hora colombiana), en el estadio Internacional Khalifa en la ciudad de Doha; por la segunda jornada, los cuatro veces campeones del Mundial se verán cara a cara frente a España, el 27 de noviembre a las 2:00 p.m, en el estadio Al Bayt de Jor.

Para la última fecha, el 1 de diciembre a las 2:00 p.m, los dirigidos por Hansi Flick, se enfrentan con la selección de Costa Rica, que espera dar la sorpresa en este certamen, como lo fue en 2014, cuando clasificó en el grupo de la muerte, con Italia, Inglaterra y Uruguay.

De clasificar como primera, la Selección de Alemania se enfrentaría en un hipotético caso a la segunda del Grupo F, que en este caso se definiría entre Bélgica, Marruecos, Canadá y Croacia, actual subcampeona de la competencia.

La Copa del Mundo dará inicio el 20 de noviembre a las 11:00 a.m. (hora colombiana), en el estadio Al Bayt de Jor, con el enfrentamiento entre Qatar y Ecuador, que no contará con Byron Castilla por una decisión desde la federación, que ordenó su no convocatoria.