Alexis Mac Allister, entre los halagos a Lionel Messi y su adaptación a la Selección Argentina

El mediocampista Alexis Mac Allister, una de las sorpresas positivas de Argentina en el Mundial de Qatar-2022 , destacó a su compañero Lionel Messi como el hombre que le sorprende "todos los días".

"Todos sabemos lo que es Leo, nos sorprende todos los días. Las cosas que hace son increíbles en los entrenamientos y los partidos", dijo Mac Allister en la conferencia de prensa de la víspera de los cuartos de final, en los que la Albiceleste se mide a Países Bajos.

Del resto de equipos dijo haber quedado impresionando y sorprendido por el ecuatoriano Moisés Caicedo, compañero suyo en el Brighton de la Premier League inglesa.

"Moisés Caicedo hizo un gran Mundial. Injustamente quedaron eliminados. Me ha sorprendido su nivel", señaló.

Mac Allister ha destacado en el medio del campo argentino y llegó a marcar un gol, en la victoria 2-0 sobre Polonia en la fase de grupos, donde fue elegido el mejor jugador del partido.

"Mi adaptación ha sido rápida. No me doy el mérito, sino a mis compañeros. Todos confiaron en mí. Esa es la clave. Cuando tienes la confianza, un jugador puede soltarse y yo lo hice", indicó.

Sobre el partido ante Países Bajos, destacó que es un rival con "una idea de juego muy clara" que Argentina deberá "contrarrestar".

"Sabemos que son un rival muy duro. Ha habido historia entre las dos selecciones. La más cerca, la semifinal (del Mundial ganada por Argentina en 2014), que pudimos pasar. Lo importante será pasar, si luego es en los noventa minutos, en los ciento veinte o en los penales, lo veremos", sonrió.

"Recuerdo que esa semifinal la vi en casa, con mi familia. Lo disfruté mucho desde afuera. Que me toque jugar estos partidos es un orgullo y una emoción muy grande. Siempre pienso en el camino para llegar acá, en mi familia, mis amigos, es un orgullo muy grande", explicó.

"Antes de los partidos suelo estar nervioso. Este Mundial, no sé, hace que no sienta tantos nervios. Me vengo sintiendo bien lo vengo disfrutando muchísimo, eso es lo más importante", aseguró.

El mediocampista argentino que milita en la Premier League, además de sus buenas actuaciones en el campo de juego, marcó un gol fundamental frente a Polonia para abrir el marcador de aquel encuentro que terminaron ganando 2-0, sellando su clasificación a Octavos como líderes del grupo C, evitando así cruzarse con Francia en dicha ronda.

Argentina buscará este viernes lograr la clasificación a las semifinales del Mundial frente a Países Bajos, a partir de las 2 de la tarde (hora de Colombia).