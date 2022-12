Álvaro Morata, más orgulloso que nunca por su presente con la selección de española

El Mundial Qatar 2022 ya se encuentra en la mitad de su desarrollo, puesto que este sábado se dio inicio a los octavos de final. Las 16 mejores selecciones de la cita orbital se miden en duelos de eliminación directa y España es una de las clasificadas. En fase de grupos, los 'ibéricos' golearon 7-0 a Costa Rica, igualaron 1-1 con Alemania y sorpresivamente cayeron en la tercera fecha con Japón, quedando relegados a la segunda casilla del grupo E.

Álvaro Morata agradeció este sábado el apoyo que está teniendo de antiguos internacionales, de los que se acuerda en los buenos momentos, tras marcar tres goles en sus primeros tres partidos en un Mundial de Qatar 2022, y reconoció que el tropezón ante Japón fue "un pequeño bache" que ya olvidan para centrarse en los octavos de final, el martes ante Marruecos.

"El 20 de diciembre miraremos dónde hemos llegado. Hay que trabajar todos los días. Hemos tenido un pequeño bache, pero se trata de solucionar las cosas lo antes posible. Tenemos una oportunidad increíble y somos conscientes", dijo Morata a los medios de la Federación.

"Hay muchas selecciones con grandísimos jugadores, pero nosotros tenemos un gran equipo. Ya sea por cómo jugamos al fútbol o por el grupo que hay, ojalá lleguemos lo más lejos posible. Si no lo conseguimos, estaremos orgullosos de haber pertenecido a este grupo y haber luchado juntos", añadió mostrando la mentalidad con la que encaran las eliminatorias tras superar la fase de grupos.

Morata pelea por ser máximo goleador en su primer Mundial. Pese a comenzar como suplente los dos primeros encuentros, ante Costa Rica y Alemania, logró marcar, y el seleccionador, Luis Enrique Martínez, ya le concedió la titularidad frente a Japón, ante la que volvió a marcar.

"Es muy bonito verte en la lista de los máximos goleadores de la selección, estar junto a los nombres de esos jugadores. Les agradezco que me mandan mensajes de ánimo y se preocupan por mí Fernando Hierro, Morientes, Butragueño, Fernando Llorente o Capdevila, que desde hace un año y medio me dice que va a ser mi Mundial. Cada vez que tengo un momento bonito me acuerdo de ellos", reconoció.

Cabe resaltar, que, antes de la Copa del Mundo, 'la roja' fue muy criticada por tener en sus filas a un solo '9' puro como lo es Álvaro Morata. No obstante, el estilo de juego del entrenador Luis Enrique ha dejado bajo las sombras dicho comentarios.