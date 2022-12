André Zambo Anguissa, jugador de Camerún: "Debemos ser 26 guerreros para derrotar a Brasil"

André Zambo Anguissa, centrocampista de Camerún , dijo este jueves en rueda de prensa que los 26 jugadores de su equipo deben ser "26 guerreros" sobre el terreno de juego para superar a Brasil y pasar a los octavos de final del Mundial de Qatar.

El jugador del Nápoles confía en que su selección hará un buen partido frente al combinado dirigido por Tite, al que tienen que ganar y esperar un resultado favorable en el Serbia-Suiza para pasar a la siguiente ronda.

"Debemos ser 26 guerreros en el campo. Nos empujarán 26 millones de cameruneses. No tenemos otra opción que ganar. Yo daré la mejor versión del Zambo Anguissa. A los futbolistas les gustan los grandes partidos como éste. Confío en mis compañeros y en el cuerpo técnico. Todo el mundo está concentrado en el partido. No hay segunda opción, necesitamos una victoria para clasificarnos", señaló.

Anguissa dejó claro que confía "plenamente" en su entrenador, Rigobert Song, para preparar un duelo tan importante como el que tendrá que vivir ante Brasil. Aún así, pese a la dificultad del rival, declaró que en una Copa del Mundo todos los partidos con "complicados" y dejó claro que él y sus compañero están con muchas "ganas de jugar" aunque son conscientes de que el choque no será fácil.

"No somos un jugador individual. Somos un colectivo. Siempre damos lo mejor. Es una experiencia muy bonita y personalmente, se sale engrandecido. Quiero hacer todo lo posible para hacer lo mejor por el equipo y si puedo ayudar a que otro marque un gol, será estupendo", comentó.

"Esperamos hacer un buen partido, será difícil, habrá momentos complicados. Vamos a jugar contra un equipo muy fuerte y hay que hacer lo mejor para estar al altura. Nosotros también tenemos armas y estrategias para contraatacar", añadió.

Asimismo, manifestó que todo el equipo de Camerún posee un buen "colectivo" y que intentarán dar una "buena imagen" para defender y pelear por su país "hasta el final".

"Cuando fui llamado para la selección nacional... No se puede comparar una competición de selección con las de clubes. No son las mismas tácticas, los mismos jugadores... con Camerún juego con el corazón y no sé si es bueno. Siempre doy el cien por ciento", culminó.