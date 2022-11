Andrés Iniesta confía en la Selección España para el Mundial Qatar 2022: "Debe aspirar a lo máximo"

El futbolista español del Vissel Kobe Andrés Iniesta destacó este viernes la "grandísima plantilla" que tiene la selección de Luis Enrique Martínez y aseguró que espera que España pueda lograr su segunda Copa del Mundo en Qatar 2022.

"Deben aspirar a lo máximo tengo mucha confianza y deseo lo mejor, mi pronóstico siempre es ambicioso. El ganador del Mundial espero que sea España", aseguró Iniesta, autor del gol que en Sudáfrica 2010 dio el título a España.

Publicidad

"Personalmente, me encanta esta selección el grupo que ha hecho el 'mister' (Luis Enrique Martínez). Soy muy optimista, tengo ganas de que empiece y creo que pueden hacer un gran papel", añadió.

El héroe de Johannesburgo también se rinde ante el desparpajo de los jóvenes. Con la actuación de Ansu Fati , Gavi y Nico ante Jordania todavía en la retina alentó a la nueva hornada de promesas de 'La Roja' a mostrarse en un escaparate tan importante como el Mundial.

"Hay jugadores muy jóvenes pero que en sus equipos son titulares, importantes y con mucha responsabilidad. Tienen un escaparate para dar su mejor versión y les animaría a hacerlo. Seguro que las cosas salen bien", afirmó el manchego durante su presentación como protagonista de la campaña de expansión en Japón de la empresa de jamones Navidul.

El exjugador del Barcelona vivirá un Mundial diferente. Desde la lejanía, asegura, transmitirá "fuerza" para "nuestra selección". "Me apetece poder verlo desde fuera y desde otro papel; Tengo la oportunidad de verlo con mi familia y eso me hace especial ilusión" concluyó.

¿Cuándo y contra quién debutará España en el Mundial Qatar 2022?

La 'roja se medirá contra Costa Rica el próximo miercoles 23 de noviembre a partir de las 11:00 a.m., (hora colombiana) juego válido por la primera fecha del grupo E.

Publicidad

España competirá en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 frente a Costa Rica, Japón y Alemania.