Argentina sufrió y venció 2-1 a Australia: Países Bajos, su próximo rival en el Mundial Qatar 2022

Este sábado, la Selección Argentina reclamó su tiquete a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, al vencer 2-1 a su similar de Australia . La 'albiceleste', que la pasaba bien en el Estadio Ahmad bin Ali por los goles de Lionel Messi y Julián Álvarez, sufrió en los últimos minutos, por el autogol de Enzo Fernández.

Messi, que celebró su partido profesional número 1.000, tuvo un partido destacado contra los 'socceroos'. Antes de que llegara su novena anotación mundialista (quedó a uno de igualar la marca de Gabriel Batistuta con Argentina), 'La Pulga' sufrió una dura falta de Harry Souttar, que 'encedió las alarmas' en el banquillo de Lionel Scaloni. Afortunadamente, se recuperó del golpe y continuó en el terreno de juego.

Asimismo, hay que recordar que en el minuto 4', el árbitro Szymon Marciniak no cobró un potencial penal para los sudamericanos. 'Papu' Gómez filtró un pase al área y el balón pegó en la mano de Keanu Baccus. El juez polaco no pitó nada y el VAR no lo llamó, a pesar de las quejas de los argentinos.

Fue así, como en el 35' Messi se asoció con Nicolás Otamendi para vencer el pórtico custodiado por Mathew Ryan. El crack del PSG llegó a 789 anotaciones en su millar de encuentros, 0.789 goles por partido, una auténtica locura.

Argentina fue por más después del descanso y Julián Álvarez aprovechó una distracción del arquero australiano para mandar la pelota al fondo de la red.

Messi se divertía, impresionaba con su regate y magia. Sin embargo, la exhibición del astro argentino se vio interrumpida por el sorpresivo descuento de los rivales, al 77'. Craig Goodwin remató al arco y la pelota la desvió Enzo Fernández, quien se disponía a rechazar el 'disparo'. Para la mala fortuna del exRiver Plate, el roce descolocó al 'Dibu' Martínez y los australianos celebraron.

Argentina no la pasó bien y los australianos estuvieron cerca de igualar. En el minuto 90+6', el Obelisco de Buenos Aires y los millones de seguidores de la 'albicelste' a lo largo y ancho del planeta tuvieron uno de los más grandes sustos en la cita orbital. Garang Kuol quedó solo frente al arco del arquero del Aston Villa, quien milagrosamente le detuvo el remate. La tapada del 'Dibu' se celebró como un gol. Minutos antes, Lisandro Martínez había salvado el arco argentino con una espectacular barrida, similar a la de Javier Mascherano contra Arjen Robben en Brasil 2014.

Finalmente, y para el alivio de los de Scaloni, Marciniak decretó el final y ahora la 'albiceleste' se verá las caras con Países Bajos.