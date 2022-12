Argentina vs Francia: hora y dónde ver la final del Mundial Qatar 2022

Este domingo llegó la hora de la verdad en el Mundial Qatar 2022. Luego de casi un mes de competencia nos encontramos cerca de la final de la Copa del Mundo, donde argentinos y franceses lucharán por el anhelado título que a su vez les permita convertirse en tricampeones del mundo. Argentina vs Francia tendrá acción en el estadio Lusail, a partir de las 10:00 a.m. (hora de Colombia) y usted lo podrá ver EN VIVO por la pantalla principal de Caracol Televisión y a través de www.golcaracol.com.

Además, los invitamos a que no se pierdan la previa digital, dos horas antes del inicio del juego, es decir, sobre las 8:00 a.m. (hora de nuestro país), a través de www.golcaracol.com , con la mejor información actualizada del encuentro.

Desde un principio se dijo que este podría ser el Mundial de Argentina, que desde 1986 no ha podido volver a alzar el título. Y aunque su arranque en la Copa del Mundo no fue el esperado, luego de perder un invicto de 36 partidos en su debut, tras caer 2-1 frente Arabia Saudita, levantó cabeza y ya está en la final.

Muchos argentinos consideran que el destino está puesto para que consigan su tercera estrella, entre ello ha estado que iniciaron su participación en el estadio Lusail, el mismo que albergará la final de la Copa del Mundo.

Recordemos que la 'albiceleste' alcanzó esta instancia, tras ganar dos partidos y perder uno en la fase de grupos, que les permitió ser primeros de su zona; en la siguiente fase, les tocó medir fuerzas contra Australia donde lograron imponerse 2-1 en los 90 minutos; ya en cuartos de final disputaron el que es considerado por muchos el partido más emocionante del certamen, frente a Países Bajos en un encuentro que quedó igualado a dos goles y que tuvo que definirse en la tanda de penaltis; luego de los 120', finalmente los de Lionel Scaloni se quedaron con la victoria y el cupo a la semifinal; en su último compromiso previo a la final lograron sobrepasar a Croacia y con un contundente 3-0 se instalaron en el partido válido por el título.

Argentina vs. Francia, Mundial Qatar 2022 AFP

Por su parte, la Selección de Francia, que llegó como la actual campeona y defensora del trofeo. En sus primeras dos salidas ganaron y consiguieron su clasificación de forma anticipada; en octavos de final pasaron por encima de Polonia con un contundente 3-1; en los cuartos de final tuvieron su partido más exigente frente a Inglaterra en un duelo que lograron definir en los 90 minutos con un 2-1 a su favor; en la semifinal se midieron al conjunto revelación, Marruecos, y lo vencieron 2-0, para así llegar a una nueva final.

Este domingo tanto argentinos como franceses lucharán por ese anhelado título que les permita bordar la tercera estrella en su escudo.

Hora y donde ver el partido Argentina vs Francia, en el Mundial Qatar 2022:

Día: domingo 18 de diciembre.

Hora inicio partido: 10:00 a.m. (hora colombiana).

Hora inicio previa digital: 8:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: Lusail.

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.