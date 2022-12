Argentina vs. Países Bajos terminó como un torneo de barrio, no como un partido de Mundial

El partido entre Argentina y Países Bajos, del viernes que pasó, ha sido hasta ahora el mejor de lo que va del Mundial Qatar 2022. Lionel Messi jugó un partidazo, los dirigidos por Lionel Scaloni se supieron reponer al golpe anímico que significó el empate 2-2 en el minuto 90+10; se observó un laboratorio de alto contenido y ejecutoria en el tiro libre que derivó en el segundo tanto de Wout Weghorst para los europeos y además de eso, fue la confirmación de que Emiliano 'Dibu' Martínez es un monstruo para las definiciones por penaltis.

Hasta ahí, todo bien. Aplausos para los protagonistas, para argentinos y neerlandeses mis respetos por su juego, por la entereza, por el derroche físico y demás.

Publicidad

Sin embargo, lo que pasó después de que Lautaro Martínez convirtió en gol el último penalti de la definición, fue de tercera, se rompieron los códigos que tanto predican los futbolistas profesionales. Es cierto que el partido terminó caliente, con pierna fuerte, con un balonazo, cuando se había decretado una falta, de Leandro Paredes al banquillo donde estaban el técnico Louis Van Gaal y sus suplentes. Ahí casi se forma la trifulca.

Tan mala fue la apretada de cuatro jugadores de los naranjas a Lautaro Martínez antes de su cobro; como la celebración provocadora de todos los argentinos, que terminaron el candente partido en la cancha, en la cara de los hombres de Países Bajos.

De igual forma, reprochable que Messi, el mejor del mundo, se fuera a decirle de todo al DT Van Gaal. Por esa misma vía 'Dibu' Martínez pasó retador y vociferante por el frente del cuerpo técnico de sus rivales, en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

Publicidad

¿Qué quería Wout Weghorst cuando camino a los camerinos gritaba, mientras Messi concedía una entrevista y que provocó la viralización del "qué mirás bobo", que gritó el ídolo argentino?

Acá no se salva nadie. De parte y parte hay culpas, no obraron bien, no dieron ejemplo, como ídolos y referentes de multitudes que son.

Publicidad



Ahí igualmente vale la pena preguntarse, qué hubiera pasado si en algún momento los futbolistas de Países Bajos hubieran contestado las provocaciones con violencia física. El estadio de Lusail tras el final del compromiso, era una caldera, los hinchas argentinos estaban en su punto más alto de euforia. Para celebrar también deben existir los límites.

El final del partido entre Argentina y Países Bajos pareció más el de un torneo de barrio, del tierrero, del potrero; que de un Mundial como el de Qatar 2022 que ha estado tranquilo y con mucha altura y categoría en todos los aspectos.