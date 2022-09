Así jugarán las 32 selecciones clasificadas al Mundial de Qatar 2022, en esta Fecha FIFA

Esta semana inicia la última jornada de partidos preparatorios previo a lo que será el Mundial de Qatar 2022, en el que tendrán acción destacada para todas las selecciones clasificadas, que empiezan a definir sus listas definitivas de convocados.

Esta nueva fecha FIFA contará con 40 partidos en seis días, con partidos de fogueo, y duelos de la Nations League, esperando lograr los últimos ajustes previos a la cita mundialista, que tendrá inicio el 20 de noviembre.

Así está la Fecha FIFA (Hora de Colombia):

Jueves 22

Preparatorio: Australia - Nueva Zelanda (5:00 a.m.).

UEFA Nations League, Liga A: Croacia - Dinamarca (1:45 p.m.).

UEFA Nations League, Liga A: Francia - Austria (1:45 p.m.).

UEFA Nations League, Liga A: Bélgica - Gales (1:45 p.m.)

UEFA Nations League, Liga A: Polonia - Países Bajos (1:45 p.m.).

Viernes 23

Preparatorio: Uzbekistán - Camerún . (Por definir)

Preparatorio: Corea del Sur - Costa Rica (6:00 a.m.).

Preparatorio: Japón - Estados Unidos (7:25 a.m.).

Preparatorio: Irán - Uruguay (11:00 a-m.).

Preparatorio: Qatar - Canadá (12:00 m.)

Preparatorio: Brasil - Ghana (1:30 p.m.).

Preparatorio: Arabia Saudita - Ecuador (1:00 p.m.).

Preparatorio: Marruecos - Chile (2:00 p.m.).

UEFA Nations League, Liga A: Alemania - Hungría (1:45 p.m.)

UEFA Nations League, Liga A: Italia - Inglaterra (1:45 p.m.).

Sábado 24

Preparatorio: Bolivia - Senegal (12:00 m.).

UEFA Nations League, Liga A: República Checa - Portugal (1:45 p.m.)

UEFA Nations League, Liga A: España - Suiza (1:45 p.m.).

UEFA Nations League, Liga B: Serbia - Suecia (1:45 p.m.).

Preparatorio: México - Perú (9:00 p.m.).

Preparatorio: Nueva Zelanda - Australia (10:00 p.m.).

Domingo 25

UEFA Nations League, Liga A: Austria - Croacia (1:45 p.m.).

UEFA Nations League, Liga A: Dinamarca - Francia (1:45 p.m.).

UEFA Nations League, Liga A: Países Bajos - Bélgica (1:45 p.m.).

UEFA Nations League, Liga A: Gales - Polonia (1:45 p.m.).

Lunes 26

UEFA Nations League, Liga A: Inglaterra - Alemania (1:45 p.m.).

Martes 27

Preparatorios: Uzbekistán - Costa Rica (4:00 a.m.)

Preparatorio: Nicaragua - Ghana (1:00 p.m.).

Preparatorio: Qatar - Chile (12.00 m.).

Preparatorio: Corea del Sur - Camerún (6:00 a.m.).

Preparatorio: Senegal - Irán (Por definir).

Preparatorio: Uruguay - Canadá (11:00 a.m.).

Preparatorio: Arabia Saudita - Estados Unidos (1:00 p.m.).

UEFA Nations League, Liga A: Portugal - España (1:45 p.m.).

UEFA Nations League, Liga A: Suiza - República Checa (1:45 p.m.).

UEFA Nations League, Liga B: Noruega - Serbia (1:45 p.m.).

Preparatorio: Paraguay - Marruecos (2:00 p.m.).

Preparatorio: Túnez - Brasil (1:30 p.m.).

Preparatorio: Argentina - Jamaica (7:00 p.m.).

Preparatorio: Colombia - México (9:00 p.m.).