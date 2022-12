Así serán las semifinales del Mundial de Qatar 2022

Se empiezan a definir los cruces en las semifinales del Mundial de Qatar 2022 luego de la jornada de este viernes; el seleccionado croata , que hizo un gran partido en la cancha del estadio Education City, igualó con el cuadro brasileño en el tiempo regular pero fue superior a los sudamericanos en los tiros desde el punto penal. Por su parte, los argentinos , por la misma vía se hicieron grandes frente a los Países Bajos y, tras una gran actuación en los 90 minutos por parte de un Lionel Messi inspirado, sacaron su tiquete para la cuarta ronda del certamen.

¿Cómo fueron los duelos de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022?

A primera hora, la 'canarinha' y la actual subcampeona del mundo brindaron un buen espectáculo a lo largo de los 120 minutos que duró la totalidad del juego el cual terminó en la tanda de penales. Neymar había adelantado a los dirigidos por Tite en el minuto 105 con una gran anotación tras una muy buena jugada colectiva de los pentacampeones, pero en una sorpresiva jugada del equipo que comandó Luka Modric faltando tres minutos para el final del tiempo extra, Bruno Petkovic puso la igualdad final. Con un arquero croata sensasional y con el fallo de Marquinhos en el decisivo cobro, los europeos se clasificaron a las semifinales.

En el otro juego, los dirigidos por Lionel Scaloni iniciaron de gran manera su partido frente a los neerlandeses y se pusieron en ventaja en el minuto 35 de la parte inicial con un gol de Nahuel Molina tras una gran asistencia del '10'. El mismo futbolista del Paris Saint Germain colocó el segundo de los 'albicelestes' de penal en el minuto 73 pero los europeos empataron increíblemente las acciones con dos tantos de Wout Weghorst en el minuto 83 y en el tiempo adición de la segunda mitad. Tras una entretenida prorroga, Dibu Martínez se vistió de héroe y atajó dos penales a los neerlandeses para que Lautaro Martínez cobrara el decisivo y le diera el pasaje a los bicampeones del mundo a la semifinal.

De esta manera, se definió la primera semi entre los argentinos y los croatas a la espera de la definicón de este sábado en donde, tras los duelos entre Francia e Inglaterra y Portugal contra Marruecos, se definirá el duelo de donde saldrá el otro finalista.