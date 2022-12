Así serán los cuartos de final del Mundial Qatar 2022

Falta cada vez menos para que se definan los ocho mejores equipos del Mundial Qatar 2022, una vez finalicen los partidos de los octavos de final del campeonato, cuyas llaves ya están definidas y están en curso actualmente.

Con los cruces en la ronda de 16 establecidos, ya se conocen los que podrían ser los juntes para los cuartos de final del certamen que se disputarán a partir de la otra semana.

De un lado, se encuentran las selecciones de Países Bajos , Estados Unidos , Argentina , Australia , Japón , Croacia , Brasil y Corea del Sur ; del otro, están Inglaterra , Senegal , Francia , Polonia , Marruecos , España , Portugal y Suiza .

Por el costado izquierdo, el ganador de la serie entre los neerlandeses y los estadounidenses se enfrentará en los cuartos de final con el ganador de la serie entre la 'albiceleste' y los australianos: se podría reeditar un duelo con historia en las Copas del Mundo como lo es Países Bajos vs Argentina, tal como sucedió en las semifinales del Mundial de Brasil 2014 en el cual los sudamericanos superaron a los europeos desde el punto penal para clasificarse a la gran final frente a Alemania, en la cual los 'teutones' levantaron su cuarto titulo.

Más abajo en el cuadro, los equipos que se podrían enfrentar con argentinos, neerlandeses, estadounidenses o australianos en las semifinales son Japón, Croacia, Brasil y Corea del Sur; los 'nipones' se medirán con los croatas mientras que los brasileños se enfrentarán con los coreanos. Los ganadores de aquellas series se verán las caras en los cuartos de final.

Bajo esto, se podría dar un duelo netamente asiático entre japoneses y coreanos, así como también un duelo que ya se dio en Copas del Mundo como Brasil vs Croacia, equipos que 'abrieron el telón' en el 2014 con el duelo inaugural en el que los locales derrotaron a los europeos 3-1 con un doblete de Neymar y un tanto de Oscar. Los croatas se habían adelantado en aquella oportunidad con un autogol de Marcelo.

Abarcando esta parte del cuadro, se podría dar una semifinal como Argentina vs Brasil, en lo que sería una nueva edición del máximo clásico sudamericano pero esta vez jugando el pase para una final del Mundo.

En el otro costado, en la parte de arriba, el ganador de la serie entre Inglaterra y Senegal se enfrentará al ganador del duelo entre Francia y Polonia; teniendo en cuenta el favoritismo de estos equipos, se podría dar un cruce entre franceses e ingleses en cuartos de final.

En la parte de abajo, los marroquíes se medirán con los españoles y el ganador de esta serie se medirá con el ganador de Portugal vs Suiza; sería un verdadero partidazo y además un tradicional duelo europeo de darse el cruce entre los 'ibéricos' y los 'lusos' en la tercera ronda del certamen.

Dentro de los posibles cruces en el costado derecho en las semifinales, entre varias opciones, se podría dar un Portugal vs Francia, mismo partido que se dio en la final de la Eurocopa del 2016, en el que un gol de Eder en el tiempo suplementario le dio el titulo a los portugueses.

Así serán los cuartos de final del Mundial Qatar 2022

Países Bajos VS. Argentina

Japón vs. Croacia VS. Brasil vs. Corea del Sur

Inglaterra vs. Senegal VS. Francia vs. Polonia

Marruecos vs. España VS. Portugal vs. Suiza

¡Señoras y señores, así quedaron los octavos de final de la #CopaMundialFIFA!



¿Quién será el campeón de #Qatar2022? — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 2, 2022