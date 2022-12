Así serán los octavos de final del Mundial Qatar 2022

Disputados más de la mitad de los encuentros correspondientes al Mundial Qatar 2022, ya se han definido algunas llaves de los octavos de final, que será la continuación de cara a hacerse con el anhelado título.

Culminados los tres partidos correspondientes a la fase de grupos, dentro del A, la gran sorpresa la dio Senegal, que, independiente a la gran baja de Sadio Mané y caer en la primera salida por 2-0 frente a Países Bajos, los africanos lograron revertir la situación, llegando a la última fecha dependiendo de sí mismo para clasificar a los octavos de final, donde venció por 2-1 a Ecuador, a quien también eliminó en su camino a la siguiente fase.

Del otro lado, uno de los equipos que no cumplieron con las expectativas, fue Gales. A pesar de la presencia de Gareth Bale, el conjunto europeo no logró ingresar al selecto grupo de las 16 mejores selecciones del mundo, mientras que Inglaterra sí, demostrando su poderío ofensivo, que, le aplicó a Irán con el 6-2 y a los dirigidos por Robert John Page con un 3-0.

Por su parte, Estados Unidos concretó dos empates consecutivos, pero al final pudo sumar de a tres unidades, que aseguraron su estancia, al menos un partido más, en el certamen orbital.

Para el grupo C, las sorpresas no pararon, pues, luego de la victoria sobre Argentina por 2-1, con remontada incluida, Arabia Saudita complicó a la ‘albiceleste’, quedando su pase a los octavos a tres puntos de distancia, los cuales jamás llegaron al no haber sumado frente a Polonia, ni México, dejando el grupo abierto hasta el final. Los dirigidos por Lionel Scaloni tomaron las riendas y se quedaron con el liderato, tras concluir con seis unidades, seguido por los europeos con 4, clasificando con mejor diferencia de goles que los centroamericanos.

Trofeo de la Copa del Mundo Marc Atkins/Getty Images

De esa manera, Argentina evitó el cruce con Francia, quien cayó de manera impensada con Túnez por la mínima diferencia, que, a pesar de la histórica victoria, quedó afuera con cuatro unidades, ya que la selección de Australia venció a Dinamarca por 1-0, asegurando su cupo y estancia a octavos de final.

