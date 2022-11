Bélgica vs Marruecos: hora y dónde ver el partido del grupo F del Mundial Qatar 2022

En la fecha dos del Mundial Qatar 2022 se pueden empezar a conocer los primeros clasificados a la siguiente fase de la cita orbital, en la cual ya se están perfilando los mejores 16 del mundo. Este domingo le llega el turno a los candidatos del grupo E y F, en el que los belgas podrán unirse a Francia como uno de los primeros países instalados en los octavos de final. Bélgica vs. Marruecos será el duelo clave que usted podrá ver EN VIVO, desde las 8:00 de la mañana (Hora de Colombia), por la pantalla principal de Caracol Televisión y GolCaracol.com .

Además, los invitamos a que no se pierdan la previa digital, una hora antes del inicio del juego, es decir, sobre la 7:00 a.m. (Hora de nuestro país), a través de www.golcaracol.com , con la mejor información actualizada del encuentro.

La selección dirigida por Roberto Martínez logró superar por la mínima diferencia al seleccionado de Canadá, en lo que fue un partido que se le complicó de más a los europeos. No obstante, lograron la victoria que los dejó a tres puntos de conseguir el primer objetivo que es la clasificación a los octavos de final.

"Nuestra primera parte contra Canadá estuvo muy por debajo del nivel que tenemos que mostrar sobre el terreno de juego" expresó el estratega español en la rueda de prensa previa al compromiso de este domingo.

Otro que habló antes del partido frente a Marruecos fue el '10' de la Selección de Bélgica, quien se mostró muy confiado sobre su papel en el equipo, "cuantos más partidos encadene, mejor estaré. Pienso que Bélgica puede ganar la Copa del Mundo si Eden está bien. Si Eden no está bien, será más difícil".

Sin embargo, no todos hablaron a favor de su equipo, pues Kevin De Bruyne se mostró desilusionado con lo que pueda lograr su seleccionado en esta cita orbital, "no hay posibilidad, somos demasiado viejos. Creo que nuestra oportunidad era 2018. Tenemos buen equipo, pero está envejeciendo. Hay buenos jugadores nuevos, pero no están al nivel de otros en 2018".

Por su parte, Marruecos logró un importante empate frente a los actuales subcampeones demostrando que incluso pudieron haber sumado los tres puntos de la victoria. Ahora intentarán ir por los tres puntos de la victoria que les permita escalar a los primeros puestos del grupo.

Hora y donde ver el partido Bélgica vs Marruecos, en el Mundial Qatar 2022:

Día: domingo 27 de noviembre.

Hora inicio partido: 8:00 a.m. (hora colombiana).

Hora inicio previa digital: 7:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: Internacional Khalifa

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.