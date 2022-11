Brasil vs Suiza: hora y dónde ver el partido del grupo H del Mundial Qatar 2022

Luego de haber salido victoriosos de su debut en el grupo H del Mundial Qatar 2022, los brasileños y suizos tendrán que verse las caras en lo que será un duelo por el liderato y la clasificación prematura a los octavos de final. Brasil vs Suiza tendrá acción en el estadio 974 a partir de las 11:00 a.m. (hora de Colombia), partido que podra ver EN VIVO a través de la pantalla principal de Caracol Televisión y GolCaracol.com .

Además, los invitamos a que no se pierdan la previa digital, una hora antes del inicio del juego, es decir, sobre la 10:00 a.m. (Hora de nuestro país), a través de www.golcaracol.com , con la mejor información actualizada del encuentro.

La 'canarinha', que supo responder a las expectativas que se le tienen como uno de los candidatos al título en la Copa del Mundo, venció cómodamente a la Selección de Serbia, que supo contener el juego en ataque de los brasileños hasta el minuto 62, cuando llegó la primera anotación de Richarlison.

El atacante del Tottenham supo seguir de largo y encontrar el camino para su doblete que lo convirtió en uno de los goleadores de la cita orbital. Y es que lo logró de una forma impresionante que dejó a más de uno 'boquiabierto', tras marcar el que muchos consideran el mejor del Mundial, hasta el momento.

Richarlison en su segundo gol contra Serbia. AFP

Pero no todo fueron alegrías en la 'verdeamarela', pues Neymar, una de sus estrellas llamada a comandar el equipo, salió sustituido tras una fuerte entrada que recibió, que lo tendrá marginado de los próximos partidos de los dirigidos pro Tite.

No obstante, la Selección de Brasil sigue siendo uno de los equipos con mejor nómina en la Copa del Mundo y espera que la ausencia del '10' no se note frente a los suizos.

Por su parte, Suiza logró también doblegar a su rival, Camerún, con la anotación de Breel Embolo, quien no solo le dio la victoria a las 'cruces rojas', sino que además le marcó a la selección del país en la que nació.

En la previa del partido habló uno de sus referentes, Xherdan Shaqiri, mostrándose óptimista con lo que puedan lograr en este compromiso y Mundial,"sabemos lo que podemos hacer y hemos progresado desde entonces. Ahora tenemos más experiencia y cuando jugamos contra los mejores tenemos las armas de marcar. Estamos con confianza. En el pasado hemos demostrado que podemos ganar estos partidos. Este partido va a ser muy diferente al de Camerún".

