Bruno Petkovic: "No tenemos un plan de cómo detener a Messi, no nos centraremos en un solo jugador"

Bruno Petkovic, autor del gol del empate de Croacia que forzó los penaltis frente a Brasil en los cuartos de final de Qatar 2022, opinó que no cree que vayan a preparar un plan especial para frenar a Lionel Messi en la semifinal contra Argentina.

"No tenemos un plan o una idea individual de cómo detener a Messi, no nos centraremos en un solo jugador. No creo que vayamos a tener un plan especial para una sola persona, Argentina tiene muchos buenos jugadores y es difícil concentrarse en uno solo", argumentó en conferencia de prensa este domingo.

El delantero del Dinamo de Zagreb indicó que el secreto para haber sobrevivido a dos tandas de penaltis seguidas, frente a Japón en octavos de final y frente a Brasil en los cuartos, es mantener la calma.

"Mucha gente sabe ejecutar un penalti de manera excelente, pero la diferencia está en la calma, hay que aguantar bajo presión. Y está nuestro arquero, en el que siempre puedes confiar y que te hace la vida más fácil. En esos momentos se nota el carácter del equipo, y el nuestro tiene uno enorme", afirmó.

Reconoció que el tanto logrado antes del final de la prórroga es el gol "más importante" de su carrera y que lo guardará como uno de sus mejores recuerdos para siempre.

"Ahora, una vez que ya ha pasado un tiempo, soy consciente de lo que significó. No sé que podría igualar ese sentimiento. Espero descubrirlo en las semifinales y tal vez después", añadió Petkovic, quien se declaró admirador del brasileño Ronaldo Nazário: "Era un jugador que jugaba al fútbol con facilidad, disfrutaba el deporte, parecía que todos estaban luchando en el campo y él disfrutaba y jugaba con una sonrisa. Tenía movimientos que nadie podrá hacer".

Por otro lado, consideró que "con cada partido que pasa el equipo tiene cada vez más confianza". "En cada partido mostramos más y jugamos contra rivales cada vez más difíciles", añadió.

"Por lo que a mí respecta, marcar un gol en los últimos minutos da mucha confianza, pero si se mira también la prórroga, en la que íbamos perdiendo 1-0, el equipo no se rindió. Todos creíamos, todos decíamos que aún teníamos tiempo. Esta es la fuerza de un equipo, que no se rinde y que tiene una confianza en sí mismo que no se basa sólo en las personas. Tenemos mucha fe en los jugadores y en el entrenador", manifestó.

Cuestionado por el guardameta Dominik Livakovic, compañero en el Dinamo de Zagreb y uno de los grandes artífices de la progresión croata, señaló que "es un gran portero", "un gran trabajador, analiza cada situación después de cada partido, quizás demasiadas veces".

"Es muy crítico con sus errores, creo que ni siquiera duerme después de algunos partidos. Trabaja y trata de mejorar constantemente. Sabíamos cómo era en los entrenamientos y ahora lo está demostrando al mundo entero", dijo.

Indicó que aunque todos los jugadores quieren ser titulares todos están "por un objetivo principal, la selección, juegue quien juegue", y puntualizó que se criticó al equipo tras empatar en su primer partido contra Marruecos, pero que ya entonces dijeron que los 'Leones del Atlas' eran un buen equipo, "que merece estar donde está (en semifinales) y es un gran éxito para una selección africana".