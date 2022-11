Carlos Queiroz estalló en rueda de prensa: pidió dinero a un periodista para responder una pregunta

Carlos Queiroz es recordado en todo el territorio nacional por haber sido el entrenador de la Selección Colombia entre los años de 2019 y 2020, pero en las últimas semanas el timonel portugués se ha visto envuelto en el ojo del huracán y todo por unas declaraciones que se dan previo al inicio de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

El actual director técnico de la Selección de Irán fue cuestionado por un periodista de la cadena británica 'Sky Sports' sobre el tema de los derechos humanos en la nación iraní, en la que constantemente se violan los mismos y más a las féminas.

El comunicador le cuestionó a Queiroz qué pensaba sobre dirigir a una Selección cuyo país en cada momento violan los derechos de las mujeres. Dicha pregunta tomó bastante alerta al técnico, de 69 años, quien no dudó en cuestionarle qué para cuál medio laboraba y éste al escuchar 'Sky Sports' no dudó en decirle que cuánto dinero le pagaría por responderle. El momento de tensión no paró ahí.

"¿Cuánto me pagarás para responder esa pregunta? Tú eres de una empresa privada, ¿cuánto me pagarás? Habla con tu jefe y al final del Mundial te diré si esa es una buena oferta", eso fue lo que respondió un Carlos Queiroz visiblemente molesto en la rueda de prensa.

Posteriormente, el exestratega del combinado de Portugal se levantó de la mesa y abundó otro silencio más. Lo que hizo que el comunicador le cuestionara a Queiroz con lo siguiente: "Entonces estás diciendo que es un honor"...

Al escuchar esto, Carlos Queiroz volvió a acercarse a los micrófonos y respondió: "No pongas en mi boca palabras que no dije". Sobre lo mismo agregó: "También pregunta por la situación de los inmigrantes en Inglaterra".

Este es el momento de la pregunta:

Carlos Queiroz tuvo un cruce con un periodista de Sky News. Este le preguntó que sentía al dirigir a la selección de un país que viola los DDHH de las mujeres. Queiroz le dijo "deberías también pensar lo que pasa con los inmigrantes en Inglaterra" y se fue pic.twitter.com/U9oQKLukMy — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) November 16, 2022

De otro lado, en días pasados Carlos Queiroz había hablado de su plantilla y del sueño que tienen de hacer una buena Copa del Mundo en tierras cataríes.

"Mis jugadores son personas humildes, comprenden una cosa muy sencilla. Si somos capaces de hacerlo, formarán parte de la historia, porque Irán ha estado en el Mundial seis veces, nunca ha llegado a la segunda ronda. No quieren ser solo una parte de la historia, quieren hacer historia", manifestó.

La Selección de Irán hace parte del Grupo B que también está integrado por Inglaterra, Gales y Estados Unidos. Su debut en el Mundial de Qatar será el próximo 21 de noviembre frente a los ingleses.