Carlos Tenorio: "La Selección Ecuador tiene cómo pelear y hacer historia en el Mundial Qatar 2022"

Los últimos años para la Selección Ecuador han sido de más alegrías que tristezas. Luego de una larga espera y tras tanto intentar y luchar, en Corea y Japón 2002 disputó su primer Mundial, gesta que repitió en Alemania 2006, donde firmó su mejor presentación, al alcanzar los octavos de final. Sin embargo, la racha se cortó, ya que para Suáfrica 2010 no se logró el objetivo de clasificar.

Sin embargo, se dieron a la tarea de corregir algunos detalles y para Brasil 2014, 'la Tri' regresó a una cita orbital. Eso sí, para ese entonces no fue la mejor presentación, quedando eliminada en la fase de grupos. Como si fuera poco, para Rusia 2018 se quedaron por fuera y las alarmas empezaron a encenderse. Fue en ese momento donde entendieron que debían hacer algo y corregir ya.

La tarea no era nada fácil, pero tampoco imposible. De la mano del entrenador Gustavo Alfaro y junto con un grupo de jóvenes que parecen estar destinados a marcar una era, se hicieron con un cupo para Qatar 2022, donde esperan, sueñan y harán hasta lo imposible por no solo llegar a 'octavos', sino mejorar dicha marca y quedar en las páginas doradas del fútbol ecuatoriano.

Recientemente, se ha hablado más de polémicas, por el tema de Byron Castillo, que de lo deportivo en las toldas de 'la tricolor', pero no se puede olvidar que en las Eliminatorias Sudamericanas fue una de las selecciones protagonistas, lograndos resultados importantes y siendo un dolor de cabeza para los demás. Y es que se ve un equipo compacto, serio, organizado y trabajado.

Almoez Ali, jugador de Qatar, y Moisés Caicedo, futbolista de Ecuador, para el Mundial Qatar 2022 AFP / Getty Images

Por eso, la ilusión y esperanza está intacta en Ecuador, o sino que lo diga el histórico jugador, goleador y referente de la Selección, Carlos Tenorio. El 'Demoledor', como se le conoce, habló de todo un poco, en una entrevista exclusiva con Gol Caracol, previo al inicio del Mundial Qatar 2022, donde el conjunto de Gustavo Alfaro debutará este domingo 20 de noviembre contra el anfitrión Qatar.

El exfutbolista, de 43 años, y actual presidente de la Agremiación de Futbolistas del Ecuador (AFE) analizó al detalle al cuadro 'tricolor', resaltó sus puntos altos, dejó claro cómo afrontar esta clase de torneos, opinó de Senegal, Qatar y Países Bajos que serán los rivales en fase de grupos, explicó por qué esta generación puede hacer historia y dejó una respuesta sobre el caso Byron Castillo.

Y es que, sin lugar a dudas, Carlos Tenorio cuenta con la experiencia para tocar estos temas: jugó el Mundial de Corea y Japón 2022 y Alemania 2006, en los que anotó dos tantos; disputó más de 50 compromisos con la camiseta de la Selección Ecuador y, como si fuera poco, estuvo en la liga de Catar, entre 2003 y 2009, con Al-Sadd y, por eso, también se refirió a la cultura de dicho país.

Usted que lo vivió como jugador, ¿Cómo son esos días previos al Mundial?

"Se siente normal, pero a la vez raro (risas). A medida que pasan los días y se acerca el momento, la incertidumbre y las ansias crecen, pero a la vez quieres que llegue el momento para saltar a la cancha y que todo eso se vaya, ya que para eso te preparaste. Hay que manejar la tranquilidad, entender que si estás ahí es porque se hicieron bien las cosas y ahora a competir y disfrutar".

¿Existe algo de presión o todo es motivación en ese momento?

"La presión y el miedo son dos escenarios que siempre van a estar presentes en el ser humano, y con eso hay que vivir, ya que esa es la parte del éxito. Si se aprende a manejar esos dos escenarios, se está del otro lado. Ecuador ya no es primerizo en una Copa del Mundo, así que no podemos seguir manejando las cosas como diminutivos, sino que siempre pensando en grande y luchando".

¿Tiene algo especial o diferente disputar el partido inaugural?

"Como hinchas, es chévere porque vas a estar en los ojos del mundo por la apertura del Mundial y demás, pero para los jugadores, no marca la diferencia que sea el primer partido, ya que solo se piensa en sacar adelanta la fase de grupos, que al frente está un rival al que hay que vencer y te vas amostrar, en un escenario diferente, pero que a la vez se tiene la misma responsabilidad".

Pero igual, hay una mayor exposición por ser el primero, ¿o no?

"Seguro y eso te genera motivación, ya que todo el mundo te va a ver y querrán saber cómo empieza todo y el momento inaugural con la fiesta. Lo cierto es que los futbolistas deben estar al 100% y muy concentrados. Lo del juego inaugural se lo dejamos a los hinchas porque a los jugadores se les debe decir que es un partido común y corriente, pensando con mucho profesionalismo".

¿Qué decir de Qatar, país anfitrión?

"Ya que estábamos hablando de presión, Qatar sí que la tiene, al ser el anfitrión, una selección nueva, que le está apostando a un proyecto para ser la sede del Mundial; Ecuador también la puede tener, ya que se busca plasmar algo, como un título a nivel de selección, hay con qué pelear y soñar en grande, pero se debe empezar pisando fuerte desde el inicio y ganar de entrada".

Ya que hizo referencia a la Selección Ecuador, ¿Cómo ve al equipo?

"Es una selección muy joven, pero en edad porque el recorrido que lleva, en cuanto a experiencia, no la ha tenido ninguna hasta ahora. Cuando hemos ido a mundiales, el 80% del equipo era de la liga local y ahora hay muchos del exterior, siendo incluso rivales en las ligas de Europa. Por eso mismo, ellos ya saben a lo que se van a enfrentar y deben estar que se juegan ya contra Qatar".

Enner Valencia, Byron Castillo y Michael Estrada con la Selección de Ecuador. AFP

¿Y las otras selecciones: Países Bajos y Senegal?

"Aunque es el primer Mundial de Qatar, ya es campeón de Asia, Senegal es campeón en África y Países Bajos ya sabemos su enorme historia, mientras que Ecuador no tiene nada que represente a nivel de selecciones para ver la evolución. Sin embargo, el tema es ver qué legado se deja y eso es lo que debe buscar 'la tri', marcando huella, peleando y abriendo un gran camino para el futuro".

Antes de volver a lo actual, viajemos en el tiempo. ¿Cómo fue representar a Ecuador en un Mundial y ser figura?

"(Risas) Soy muy agradecido por lo que me ha dado el fútbol, que me enseñó que en la vida hay que prepararse para competir. Cuando decidí entrar al fútbol, mi ilusión era llegar a ser profesional y cuando lo soy, quiero escalar y jugar en mi selección e ir a lo más alto y así pasó. Jugué dos Mundiales: Corea y Japón 2022 y Alemania 2006, siendo figura, anotando goles y dándolo todo".

¿Dónde estuvo la clave?

"El 65% de mi carrera la hice en Catar, criticado muchas veces por la prensa, pero siempre digo que la opinión pública no puede ser la preferencia de tu proyecto de vida. ¿Por qué estando allá, fui más figura que los que verdaderamente jugaron en otras ligas? Me preparé para competir. Entendí que el fútbol es el mismo en todo lado y que con disciplina todo se puede, solo es enfocarse".

¿Qué recuerdos tiene de aquellos mundiales?

"Los recuerdos que tengo del Mundial están resumidos en eso. Hay que ir a jugar, ponerte la camiseta de tu país y jugar como si fuera el último partido porque estás hablando de una Copa del Mundo, donde representas a tu club, a la nación, tu familia, en fin. Tienes que demostrar de qué estás hecho, por qué te convocaron y que eres un ejemplo y digno de estar en ese enorme lugar".

El Mundial es en Qatar, país donde, como bien dijo, hizo gran parte de su carrera, ¿Cómo es este país?

"Los seres humanos tenemos que adaptarnos a lo que sea. Vamos al fútbol en Qatar y el desconocimiento, nos lleva a la duda e incertidumbre porque solo replicamos lo que escuchamos. Qatar es uno de los países con la infraestructura económica más fuerte en el mundo y jugar en un lugar tan diferente es bueno porque permite que el fútbol se globalice y se de a conocer más esta fiesta".

Culturalmente ha habido un choque fuerte...

"Qatar es un país donde, por primera vez, veremos un Mundial en un intercambio de vivencias, cultura, costumbres, idiomas, en fin. Vamos a disfrutar de un país pequeño, pero lleno de maravillas para los países subdesarrollados, pero es para los hinchas, ya que el jugador debe estar enfocado en que es una competición. Ahora, el fútbol es para todos y a donde vaya, allá estaremos".

Gustavo Alfaro Getty Images

La Selección Ecuador no estuvo ni en Sudáfrica 2010 ni en Rusia 2018, ¿Qué se cambió para ahora sí clasificar?

"Cuando empezamos con esas interferencias, de ir, no ir, volver y así, uno tiene que empezar a analizar y no solo es cambiar el entrenador porque a veces no es ni siqueira el responsable, sino que se debe mirar que los demás entes alrededor funcionen bien. Volvemos a un Mundial, pero nos costó esa etapa de transición, haciendo cambios estructurales en pro de un gran crecimiento".

¿Qué cree que pudo haber pasado con la Selección Colombia que no clasificó?

"Colombia es una selección que la mayoría de los sudamericanos envidiamos por ese talento y chocolate, como se le dice, que tienen. No está en Qatar 2022 y apuntaban contra James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, entre otros, pero hay que ver si hay fallas en la estructura del proyecto. Colombia no puede estar fuera de un Mundial, hay que ver qué se tiene que mejorar y cambiar".

No podemos no hablar del tema de Byron Castillo...

"Soy representante de los futbolistas y lo mío es buscar que la vulnerabilidad del jugador y su crecimiento estén bien, pero en estos temas no soy yo quién debe opinar. Es algo de lo que creo que todos somos conocedores. Si hay temas que se piensan que son pequeños y se dejan pasar detalles, puede pasar algo como esto. Hay que ser cuidadosos y transparentes y manejar todo bien".

Pero, ¿Qué nos puede decir?

"Byron tiene muchos años en el país, para mí si es ecuatoriano porque jugó con la Selección y después si hay alguna irregularidad con su documento, los encargados de dar la información de este tema son los de la Federación, que es la única que maneja los registros de los jugadores. No creo que esto afecte porque esto ya es de conocimiento de todos, empezando por el 'profe' Alfaro".

Para terminar, ¿Para qué está la Selección Ecuador?

"No es fácil pensar en que se puede llegar a ganar un Mundial. Hay muchos temas que van con procesos, pero Ecuador tiene una selección con la que no puede salir con excusas de no clasificamos por esto, ha demostrado ser una de las mejores en los últimos tiempos, gracias a su calidad de jugadores, la adaptación a nivel internacional, en fin, hay materia y con qué pelear mano a mano".

¿Se podrá mejorar lo de 2006, cuando llegaron hasta octavos de final?

"Se está para pelear por más de lo que se hizo en aquella época, sí. Ecuador está empezando a armar su historia. Hay que empezar a planificar desde una mesa, ver las condiciones dentro del juego para ver el crecimiento y eso va a permitir ver el desarrollo y alegría de un país en el fútbol con más motivación. Se va paso a paso y las cosas están saliendo bien, hay que seguir así".