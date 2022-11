Carlos Tenorio, tras la victoria de Ecuador: "Enner Valencia se guardó los goles para el Mundial"

Este domingo, en la esperada inauguración del Mundial Qatar 2022, la Selección de Ecuador logró hacer historia, al vencer a Qatar , y convertirse en el primer equipo que vence al combinado anfitrión. Tras la victoria 2-0, llegaron los elogios para la 'tri', por Carlos Tenorio.

El otrora futbolista del seleccionado ecuatoriano, habló en exclusiva con nuestro periodista, Ricardo Orrego, al cual le hizo un análisis demostrado en el partido entre sudamericanos y asiáticos, "en el partido demostró buen fútbol, es una selección que todos los sudamericanos conocen y que el 80% de los jugadores están en Europa".

Publicidad

Sin embargo, reveló que la 'tri' no fue exigida en el compromiso tras lo mostrado por el rival, "hoy vimos una Selección de Qatar, totalmente desconocida, fue muy poco lo que ofreció. Ecuador tuvo la oportunidad de aprovechar el momento, marcó los goles y eso es lo que lo pone en una posición cómoda. Ahora tienen que esperar los rivales, la Selección de Senegal y de Países Bajos".

Y continuó con respecto a lo vivido en la primera fecha del Mundial Qatar 2022, "lo que nosotros vemos es que no es fácil hacer un análisis de la Selección de Ecuador, porque Qatar no exigió a la 'tri'. Esperemos, esto no sea un tema de autoconfianza, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro tiene que estar tranquilo".

En otra de las intervenciones se refirió a la figura de la Selección de Ecuador, Enner Valencia, quien comandó la victoria con su doblete, que además consiguió una marca al convertirse en el primer futbolista en convertir los primeros dos goles en una Copa del Mundo, "nunca tuve dudas sobre Enner Valencia, es un gran jugador. Es normal que haya sequías en los delanteros, peor hoy Enner se guardó los goles para el Mundial".

Publicidad

Por último, elogió el trabajo hecho por Gustavo Alfaro, que también fue el primer entrenador nacido en Argentina, que ganó el partido inaugural del Mundial, "el 'profe' Alfaro de a poco se metió en la cultura, las costumbres, y del manejo de los chicos que ya venían con una base desde el Mundial Sub-20 en el que quedaron terceros. Es un entrenador muy inteligente, y que sabe utilizar el diálogo para manejarlos a ellos, lo ha hecho muy bien".

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección de Ecuador?

Publicidad

El próximo partido de la 'tri' será este viernes a las 11:00 a.m (hora de Colombia) en lo que será un importante duelo que podrá definir el primer clasificado a los octavos de final del Mundial Qatar 2022.