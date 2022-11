Casemiro salió en defensa de Neymar en la selección brasileña: "Él no se merece esto"

Casemiro , futbolista de la selección brasileña, admitió que Neymar no se merece los insultos que está recibiendo en redes sociales tras su lesión ante Serbia y por haber mostrado apoyo público a Bolsonaro.

El futbolista brasileño recibió burlas en redes sociales, alegrándose de la lesión que sufrió contra Serbia y que le tendrá fuera de los terrenos de juego en el próximo choque contra Suiza.

"No he visto nada sobre esto. Le acabo de preguntar a Vinícus (jefe de prensa). Es una pena que haya gente que le desee algo malo a otra persona. No quiero comentar mucho de eso. Es horrible, me pone muy triste. Desearle algo malo a una persona que hace tanto por el resto, con el corazón tan grande que tiene... Neymar no se merece esto", respondió Casemiro en rueda de prensa en el centro de entrenamiento de Brasil en Doha.

El centrocampista del Manchester United se deshizo en elogios hacia Neymar.

"Es excepcional, es uno de los mejores del mundo y tenemos el privilegio de tenerle. No va a estar en el próximo partido, pero tenemos otros jugadores de alta calidad. No es fácil compararse con Neymar ni encontrar otro del mismo nivel. Depende de Tite quién jugará".

"Si seguimos hablando sobre Neymar podemos estar días y días hablando de su calidad. Es nuestra estrella, es el que marca la diferencia, pero hay otros futbolistas que juegan a su mismo nivel. Las opciones que tenemos son muy grandes", añadió Casemiro.

"Están trabajando todo el día (Danilo y Neymar) todo lo que pueden para estar de vuelta. Tenemos que ver día a día cómo evolucionan. La salud es lo primero. Son dos jugadores muy importantes. Son lesiones, lo más importante es que no afecte a su salud. Nuestros médicos van a hacer todo lo posible para que estén al 100 %".

Sobre el posible reemplazo de Danilo, que tampoco podrá completar la fase de grupos, Militao aseguró que tanto Éder Militao como Dani Alves tienen opciones y que este último ha venido de "turismo" a Catar.

"Militao está a un gran nivel y Dani no ha venido aquí de turista. Ya ha demostrado muchas veces su calidad. Podemos confiar en él. Si el entrenador le ha traído es porque confiamos en él. Sus características son muy diferentes a Militao, Militao es más defensivo, Dani es más ofensivo. Cada uno tiene sus características y Tite decidirá".

Casemiro también alabó al que fuera su compañero en el Real Madrid, Rodrygo: "Siempre ha sido un chico que me gusta verle, es un placer verle jugar al fútbol. Es muy talentoso. Es de los pocos que ha recibido el don de jugar al fútbol de una forma muy bonita".

El centrocampista admitió que es "una ventaja" jugar con tantos compañeros y excompañeros, del Real Madrid y del Manchester United. "Especialmente si los jugadores están al nivel que están el Real Madrid, por la calidad que tienen. Estoy acostumbrado a jugar con ellos y eso siempre es bueno".

Preguntado sobre su favorita en este Mundial, Casemiro dijo que toda selección que esté en este Mundial merece ser tenida en cuenta, pero mencionó a la selección española. "Me sorprendió la victoria de España ante Costa Rica por 7-0".