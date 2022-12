César Azpilicueta y una dura autocrítica, tras caer frente a Japón: "Una derrota nunca es buena"

César Azpilicueta aseguró que "nunca una derrota es buena", aunque con la cosechada ante Japón se evite la parte del cuadro en la que se podía producir un enfrentamiento ante Brasil en cuartos de final.

"No estamos del todo satisfechos porque nos habría gustado ganar el partido pero hay que mirar hacia adelante. En la primera parte hemos controlado bien, a pesar de alguna perdida que nos costó alguna ocasión. Logramos ponernos por delante, estaba más cerca el 2-0 pero en la segunda parte ellos cambiaron de marcha, nos metieron rápido el 2-1 y por momentos nos costó coger el control. Fueron más agresivos y nos ha costado", analizó en zona mixta.

"Nunca una derrota es buena, siempre hay que ser ambiciosos. Nos hubiese gustado pasar como primeros. Es normal que se miren los cruces de los grupos pero si no hubiésemos hecho el trabajo antes, no estaríamos contra ningún rival en octavos", añadió.

La acción del gol de la remontada de Japón llegó con polémica porque el balón en una imagen parecía haber superado la línea de fondo. "El árbitro y el VAR toman la decisión. He visto la cámara, una parecía que no era por poquito y otra que sí. Es lo que se ha decidido. Es algo que no se puede controlar".

Y terminó mirando al rival de octavos de final, una selección como Marruecos que ha acabado primera en su grupo por delante de Croacia y eliminando a Bélgica. "Nos espera un partido duro porque han ganado a grandes rivales. Hay que recuperarse y prepararse".

Una agónica clasificación

Todo parecía bajo control, ni una sola ocasión había tenido Japón desde la agitación inicial, dominado por la selección española durante el plácido tránsito hacia el descanso, desde el gol que había marcado Álvaro Morata, hasta que, de repente, en cinco minutos, todo cambió para el conjunto dirigido por Luis Enrique Martínez, sin convicción y sin el primer puesto, con el susto en el cuerpo, eliminada durante tres minutos, cuando Costa Rica se adelantó frente a Alemania, aliviada con el pitido final.

La eliminación fue un hecho entre el 70 y el 73, entre el tiempo que pasó desde el 2-1 de Costa Rica al 2-2 de Alemania en el estadio de Al Bayt, después de la zozobra que afectó y zarandeó a España como no se recuerda desde hace tiempo, cuando el inicio de la segunda parte transformó a la 'Roja' en un manojo de nervios, en una frenética secuencia que lo puso contra las cuerdas, con el 1-1 de Japón en el minuto 48, con el 2-1 en el 51, entre la incredulidad de una sucesión de hechos sin más explicación que la desconcentración.

Al final, los dirigidos por Luis Enrique clasificaron a los octavos de final, luego de que Alemania derrotara a los ‘Ticos’ por 4-2, un resultado que no servía para las aspiraciones de ambos, dejándolos eliminados.

El siguiente partido de España, será frente a Marruecos, el próximo martes 6 de diciembre por el pase a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.