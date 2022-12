Claudio Borghi: "Lionel Scaloni no parece argentino, declara bien y no es arrogante, ni ofensivo"

Entre tantos personajes del fútbol internacional que se encuentran desde hace varias semanas en la ciudad de Doha destaca la presencia de Claudio Borghi, quien tiene en su hoja de vida el título del Mundial de México 1986 con la Selección Argentina, en una nómina que tuvo como genio a Diego Maradona, y como otras figuras a Nery Pumpido, Óscar Ruggeri, Sergio Batista, Jorge Burruchaga y Jorge Valdano, por solamente mencionar algunos nombres.

Tras uno de los partidos de los últimos días, Gol Caracol tuvo un breve contacto con el 'Bichi' Borghi, quien dejó interesantes conceptos en horas previas a la final del Mundial Qatar 2022 entre la albiceleste, que dirige Lionel Scaloni, y Francia, que se jugará este domingo, en Lusail desde las 10 de la mañana (hora de nuestro país).

Publicidad

"Bueno, Argentina tuvo 36 partidos invicto, llegó con muchas promesas de buen fútbol. El primer partido nos asustó un poco por la derrota frente a Arabia, pero después se volvió a confirmar. Creo que no hay una 'Messidependiencia' y eso le ha hecho muy bien a Messi y al equipo", inició diciendo Borghi, quien jugó en equipos de su país, Italia, Suiza, Brasil, México y Chile, en donde cerró su carrera futbolística en el año 1998.

¿Qué es lo mejor del técnico Lionel Scaloni?

"Lionel Scaloni no parece argentino: declara bien, no es arrogante, no es ofensivo, es un técnico joven, muy inteligente y a partir de que lo confirmaron en el puesto, ha hecho cosas muy buenas. La verdad que se merece lo mejor".

¿Es importante para Argentina la aparición de Julián Álvarez, quien se quedó con el puesto en la delantera?

"Julián Álvarez está confirmando lo que había hecho en River Plate y está confirmando lo que Guardiola piensa de él, que es un buen aporte, que es un buen jugador y la verdad que a la edad de él, estar a estos niveles ha sido muy interesante y una una suma importante para el equipo".

Publicidad

¿Y Francia?

"Gran equipo, el vigente campeón del mundo, eso lo dice todo. Ahora llegaron a la final, muy buenos".

Publicidad