La selección de Arabia Saudita ya anunció sus 26 convocados para el Mundial de Qatar 2022

El seleccionador francés de Arabia Saudita, Hervé Renard, desveló el viernes la nómina de 26 jugadores convocados para el Mundial de Catar , que comenzará el 20 de noviembre.

En ella figura el experimentado centrocampista Salman Al-Faraj, a pesar de la lesión sufrida por el jugador del Al-Hilal en la victoria 1-0 en partido amistoso contra Islandia el pasado domingo.

Publicidad

El seleccionador, en el puesto desde julio de 2019, declaró que Al-Faraj aún tiene molestias en un hombro pero que en principio llegará a tiempo para disputar el Mundial.

Arabia Saudita, que afronta su sexta presencia mundialista tras 1994, 1998, 2002, 2006 y 2018, está en el grupo C junto a Argentina, que será su primer adversario, México y Polonia.

El mejor resultado de la selección saudita se remonta al Mundial-1994 en Estados Unidos, con un octavo de final perdido ante Suecia (3-1).

- Nómina de Arabia Saudita para el Mundial:

Publicidad

Arqueros: Mohammed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), Mohammed Al Rubaie Al-Yami (Al-Ahli).

Defensores: Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Abdullah Mado (Al-Nassr), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Saud Abdulhamid (Al-Hilal), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal).

Publicidad

Centrocampistas: Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab).

Delanteros: Fahad Al-Muwallad (Al-Shabab), Haitham Asiri (Al-Ahli), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal), Firas Al-Buraikan (Al-Fateh)

26 صقرًا 🦅

يحلقون في سماء المونديال 💚 pic.twitter.com/kzgmQsB5s2 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 11, 2022

¿Cuándo y dónde inicia su travesía mundialista Arabia Saudita?

Los 'halcones verdes' igualaron a uno con la selección de Panamá, en un partido de apogeo, previo al inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022, que hará mover el balón por primera vez el próximo domingo 20 de noviembre, en el partido inaugural entre la anfitriona y Ecuador.

Arabia Saudita hace parte del Grupo C, junto a Argentina, que enfrentará el 22 de noviembre a las 5:00 a.m. (hora colombiana); Polonia, con quien jugará cuatro días después a las 8:00 a.m. y México, selección con la que disputará el último encuentro del grupo el 30 del mismo mes a las 2:00 p.m.