Copa Libertadores 2023: así quedaron los cruces de la fase preeliminar

La Conmebol realizó el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2023 y los clubes colombianos ya conocen contra quien serán sus cruces. Cabe recordar que esta etapa esta dividida en dos partes (Fase 1 y 2).

En la primera fase se habrá tres enfrentamientos, cuyos ganadores avanzarán a la segunda instancia donde ya conocerán a sus rivales gracias al mismo sorteo de este miércoles.

Después habrá una fase tres donde los ganadores irán fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que los perdedores a la misma instancia, pero de la Copa Sudamericana.

Así quedaron los cruces de la fase previa de la Copa Libertadores:

Fase 1

Sport Huancayo (PER) vs Nacional (PAR) E1

Nacional Potosí (BOL) vs El Nacional (ECU) E2

Boston River (URU) vs Zamora (VEN)

Fase 2

Carabobo (VEN) vs Atlético Mineiro (BRA)

E1 vs Sporting Cristal (PER)

Deportivo Maldonado (URU) vs Fortaleza (BRA)

E2 vs Independiente Medellín (COL)

Magallanes (CHI) vs Always Ready (BOL)

Curicó Unido (CHI) vs Cerro Porteño (PAR)

E3 vs Huracán (ARG)

Universidad Católica (ECU) vs Millonarios (COL)