Corea del Sur vs Ghana: hora y dónde ver el partido del grupo H del Mundial Qatar 2022

Este lunes terminan las emociones de la segunda fecha del Mundial Qatar 2022, uno de los turnos que aún están pendientes es el de los surcoreanos y los ghaneses, que tendrán que medir fuerzas a partir de las 8:00 a.m. (hora de Colombia). El partido Corea del Sur vs Ghana lo podrá ver EN VIVO a través de la pantalla principal de Caracol Televisión y GolCaracol.com .

Además, los invitamos a que no se pierdan la previa digital, una hora antes del inicio del juego, es decir, sobre la 7:00 a.m. (Hora de nuestro país), a través de www.golcaracol.com , con la mejor información actualizada del encuentro.

En un partido que parece ser de cargas parecidas, ambas selecciones necesitan sumar, en busca de lograr el primer objetivo, avanzar a los octavos de final. La Selección de Corea del Sur tuvo un complicado compromiso en el debut, donde se encontró con un exigente rival.

Los surcoreanos tuvieron que enfrentarse a Uruguay, en un partido en el que dividieron los puntos y que no lograron marcar diferencia a lo largo de los 90 minutos de partido que tuvieron. Así las cosas, si bien sumaron el primer punto, necesitan seguir sumando para mantener vivas las aspiraciones a clasificar a la siguiente fase.

Por su parte, el seleccionado de Ghana tuvo un desgastante primer partido en el que se enfrentó a la Portugal de Cristiano Ronaldo, en un encuentro en el que los goles llegaron sobre el final del partido.

Si bien cayeron en su debut, los ghaneses estuvieron luchando hasta el último instante donde casi igualan el partido, tras una jugada en la que destacó la 'viveza' de Iñaki Williams, quien sorprendió Diogo Costa, le robó el balón y por poco le anota el 3-3, no obstante el atacante de la selección africana se cayó en su intento, desperdiciando así la gran posibilidad en los últimos segundos.

Recordemos que este será el séptimo compromiso que disputarán amabas selecciones en la historia, aunque va a ser el primero por partido oficial, las anteriores fueron por partidos de fogueo, que dejó un saldo parejo de tres victorias para cada bando y cero empates, lo que significa que el duelo que se disputará en el estadio Ciudad de la Educación, promete emociones y, según la media, un ganador.

Hora y donde ver el partido Corea del Sur vs Ghana, en el Mundial Qatar 2022:

Día: lunes 28 de noviembre.

Hora inicio partido: 8:00 a.m. (hora colombiana).

Hora inicio previa digital: 7:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: Ciudad de la Educación.

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.