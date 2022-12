Corea del Sur ya tiene un plan para detener a Cristiano Ronaldo y el jugador Kim Young-gwon lo contó

Kim Young-gwon, defensa de Corea del Sur , afirmó este jueves en la rueda de prensa previa a enfrentarse a Portugal , que el combinado que dirige Fernando Santos tiene a muchos más jugadores a los que tener en cuenta que a Cristiano Ronaldo .

El zaguero del Ulsan Hyundai analizó un choque que será clave para su selección, que necesita ganar a Portugal para acceder a los octavos de final del Mundial de Qatar. Para Young-Gwon, el conjunto luso tiene especial peligro por su colectivo.

"Para detener a Cristiano Ronaldo, tenemos que mantenernos unidos. Así es como nos hemos estado preparando hasta ahora. Pero Portugal no sólo es Cristiano, tiene muchos jugadores buenos y hay que tener cuidado con los once. Creo que si hacemos lo que hemos preparado, conseguiremos un buen resultado", explicó.

También recordó su actuación en el pasado Mundial de Rusia 2018, en el que consiguió marcar uno de los dos goles a Alemania en el último partido de la fase de grupos que eliminaron al conjunto germano en la primera fase.

"Tengo una sensación similar a cuando jugué contra Alemania hace cuatro años. Pero no hay que mirar atrás, hay que mirar hacia delante y tengo muchas ganas. Si hay entusiasmo, saldrán buenos resultados", explicó.

Por último, detalló cuáles serán las claves para doblegar a Portugal: "Es un partido que necesitamos ganar. Creo que la pasión y la determinación que mostramos en los dos partidos anteriores, es muy importante. Tenemos que jugar sin rendirnos hasta el final", concluyó.

Corea del Sur es por el momento, tercera del grupo H con 1 puntos, por detrás de Ghana que es segunda con 3 y la ya clasificada Portugal de Cristiano Ronaldo, líder con 6 unidades, los surcoreanos están por delante de Uruguay, solo por la diferencia de gol.

Los asiáticos empezaron en el Mundial de Qatar 2022 con un empate sin goles frente a Uruguay, en la primera jornada de la fase de grupos, en su segunda presentación, el pasado lunes 28 de noviembre, cayeron 2-3 frente Ghana, por lo cual solo tienen un punto aunque aún tienen una chance de ganar.

Para que Corea del Sur pueda acceder este viernes 2 de diciembre a la próxima ronda de la cita mundialista, deberá ganar si o si su partido contra Portugal, pues un empate solo lo deja con 2 puntos, contra los 3 que ya tiene Ghana. Además, no depende de si mismo, puesto que necesita que los africanos no sumen una victoria con Uruguay, y en caso de que los sudamericanos ganen, no lo hagan por una diferencia de gol superior a los surcoreanos.