Cristiano Ronaldo no se cansa de hacer historia e impuso un récord, tras su primer gol en Qatar 2022

El portugués Cristiano Ronaldo , autor este jueves de un gol de penalti en el minuto 65 en el partido que enfrenta a su selección contra la de Ghana en Qatar 2022, se convirtió en el primer futbolista que marca en cinco Mundiales.

La grada celebró con su clásico grito el tanto de penalti, que le hizo Mohammed Salisu, y que el jugador lanzó con maestría.

Publicidad

El luso, de 36 años, se estrenó hace 16 años contra Irán y totaliza ocho dianas en esta competición, a una de su compatriota Eusebio, máximo anotador de ese país con las 9 dianas que logró en Inglaterra en 1966.

Ronaldo marcó un gol en Alemania 2006, cuando consiguió su techo con Portugal, las semifinales; y uno en Sudáfria 2010 y Brasil 2014, además de los cuatro que anotó en Rusia 2018.

El argentino Leo Messi es el último jugador que ha ingresado en la lista de futbolistas que han anotado en cuatro Mundiales, tras haber marcado de penalti contra Arabia Saudí en el primer partido de Argentina en Catar.

Al igual que Ronaldo, el jugador del París Saint-Germain, de 35 años, ha disputado cinco Mundiales, pero en Sudáfrica 2010 se fue de vacío.

Publicidad

El primero en anotar en cuatro mundiales son el brasileño Pelé, que lo hizo en todos desde su debut con 17 años en 1958, cuando logró seis dianas, hasta el de México 1970, con otros cuatro, mientras que en Chile 62 y en Inglaterra 66 logró un tanto en cada uno.

El alemán Uwe Seeler, que disputó los mismos mundiales que Pelé, marcó dos veces en los tres primeros y tres en el último.

Publicidad

Su compatriota Miroslav Klose fue más prolífico y en cuatro mundiales logró 16 goles, lo que le convierten en el máximo artillero de esa competición: cinco en Corea del Sur y Alemania, cuatro en Brasil y dos en Sudáfrica.

¿Qatar 2022 será el último mundial de Cristiano Ronaldo?

El astro portugués de 37 años, quien ha confesado su deseo de jugar profesionalmente hasta los 40 o 41 años, también hizo una afirmación bastante polémica sobre su futuro, días antes del debut en el Mundial de Qatar 2022, con Portugal.

En una entrevista para el periodista inglés, Piers Morgan, Cristiano Ronaldo dio luces de su furturo, luego de la Copa del Mundo: "Será complicado, tenemos un gran entrenador, una buena generación de futbolistas, no somos los favoritos, pero si gano el mundial, seré el hombre más feliz del mundo y me retiraría, al cien por ciento que me retiro".