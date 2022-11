Cristiano Ronaldo se 'rindió' en halagos hacia Lionel Messi: "Increíble, mágico, jugador top"

Cristiano Ronaldo ha sido noticia durante los últimos días después de la polémica entrevista que le ofreció a Piers Morgan, periodista inglés, en la que expuso algunos problemas internos que ha vivido el astro portugués durante su regreso al Manchester United .

Además de referirse a la situación con sus compañeros, técnico y directivos de los 'Red Devils', el que es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia también sacó tiempo para referirse a su máximo competidor, Lionel Messi.

El exReal Madrid admitió en la charla con el comunicador británico que tiene una gran admiración por el futbolista del París Saint Germain, con quien ha competido a lo largo de toda su carrera, intensificando el debate sobre cuál de los dos ha sido mejor jugador.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi, su máximo competidor a lo largo de su carrera?

"Increíble, mágico, top player. Como persona... Compartimos la cima durante 16 años, tengo una gran relación con él. No somos amigos, pero es como un compañero de equipo. Lo respeto mucho por la forma en que siempre habla de mí. Es argentino, mi novia también... Es un gran tipo, lo hace todo por el fútbol. Probablemente el mejor que he visto, junto a Zidane", afirmó el '7' de la selección 'lusa', quien ya se encuentra en territorio qatarí para disputar el Mundial de Qatar 2022.

De igual manera, Cristiano no le cerró la puerta a poder compartir un rato agradable con el rosarino, quien lidera una selección argentina favorita a quedarse con el certamen mundialista: "¿Cenar con él? ¿Porque no? Me encanta conocer gente, compartir cosas, ideas, aprender, nuevos pensamientos... Sin duda lo haré en unos años".

Tras las polémicas declaraciones, el capitán de los portugueses se refirió a lo que será el fin de su carrera, el cual, se puede inferir será no dentro de mucho tiempo.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre el final de su carrera futbolística?

“Quiero jugar, como mucho, tres años más. Quiero terminar con 40, creo que es una buena edad, pero a veces planeas algo y la vida es dinámica, no puedes controlar lo que sucede”, concluyó.

El futuro de Cristiano Ronaldo es una completa incógnita; desde Inglaterra se habla de que el futbolista no regresaría al Manchester United una vez termine su participación en el mundial de Qatar, razón por la cual se empiezan a especular sobre posibles destinos para quien es uno de los jugadores más exitosos de la historia del balompié.