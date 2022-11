Cristiano Ronaldo tensiona la concentración de Portugal: Joao Cancelo no le aguantó una broma

A falta de cinco días para que inicie el Mundial de Qatar 2022, todas las selecciones ya hicieron oficiales sus convocatorias y están próximos a viajar a territorio árabe. En este punto los combinados deben estar más unidos que nunca para llevar el trofeo para su país, sin embargo, en Portugal pasa todo lo contrario, un ambiente lleno de tensión se apoderó del entrenamiento.

En un primer instante, en redes sociales circulan unas imágenes donde Bruno Fernandes le niega el saludo a Cristiano Ronaldo en su llegada a la convocatoria. Si bien se desconoce si las palabras de ‘El Bicho’ sobre el Manchester United calaron mal en su compañero, lo que ya encendió las alarmas en la concentración fue el desplante de Joao Cancelo hacia el astro portugués.

Los dirigidos por Fernando Dos Santos se encontraban en la practica de cara al Mundial y Cr7 se acerca al lateral del Manchester City en tono de broma. ‘El Comandante’ lo toma del cuello como queriendo jugar, no obstante Cancelo no estaba para risas, lo miró mal y lo alejó con sus brazos. Al futbolista ‘red devil’ no le quedó más remedio que dar media vuelta y marcharse sonriendo.

Parece que las declaraciones de Cristiano Ronaldo en las últimas horas han puesto nervioso a más de un compatriota en los entrenamientos previos a la Copa del Mundo. Ahora solo queda esperar si los ‘lusos’ calman los ánimos, ya que un grupo dividido no es la mejor formula para quedarse con el trofeo Jules Rimet.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre el Manchester United?

El presente del exjugador de la Juventus no es le mejor en Inglaterra, ya que Erik Ten Hag ha dejado al jugador en el banquillo, colmando la paciencia del mismo. El pasado domingo habló sin filtros sobre el conjunto que haces las veces de local en Old Trafford: "Obtienen dinero gracias al marketing, el deporte no les importa realmente, en mi opinión", aseguró el portugués.

Cristiano Ronaldo mantuvo el calibre y el peso de sus palabras, comentando que la interna del club está fragmentada y que no tuvieron empatía cuando su pareja Georgina Rodríguez y su hija Bella Esmeralda fueron hospitalizadas por un "grave problema", pocos meses después del fallecimiento de su hijo recién nacido.

¿Cuándo debuta Portugal en el Mundial Qatar 2022?

El combinado 'luso' se estrenará el próximo 24 de noviembre contra Ghana, en el estadio 974 de Doha, en encuentro válido por la jornada 1 del grupo H.