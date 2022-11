Cristiano Ronaldo vs. Luis Suárez: ¿Quién tiene más posibilidades de anotar en Portugal vs. Uruguay?

En un escenario planetario, en su último Mundial, en un partido casi decisivo, en el examen constante, resurge uno de los duelos individuales más goleadores de la última década: Luis Suárez contra Cristiano Ronaldo , un enfrentamiento de 1.335 anotaciones entre los dos, cuya dimensión irrumpe en Qatar 2022 .

Ya lo tienen casi todo: Champions League, Mundiales de Clubes, Ligas españolas, uno ha sido campeón de Europa con su selección (2016), otro ha sido campeón de América con Uruguay en 2011 y han batido la portería contraria con una constancia tremenda, demostrando ser de los mejores futbolistas en la historia.

Publicidad

Por un lado, el astro luso lo ha hecho en 809 ocasiones en 1.151 partidos, para un promedio de 0,70; por el otro, el ariete uruguayo, en 881 choques, ha vulnerado el arco contrario en 526 ocasiones (0,59 de media), entre sus clubes y la selección. Sin lugar a dudas, dos goleadores infinitos y que han marcado una era.

Nadie ha marcado más goles con sus selecciones que ellos. Ni en Uruguay, con los 68 goles en 135 encuentros del '9' celeste desde su debut; ni en Portugal, con los 118 tantos, incluidos ocho en cinco Mundiales, en 192 duelos desde su estreno. De los 68 tantos de Suárez, siete son dentro de sus cuatro Copas del Mundo.

Números de Luis Suárez, jugador de la Selección de Uruguay

UN DESAFÍO DE VIGENCIA

La vigencia los obsesiona. Su ambición es formidable. Incluso cuando su carrera asiste a sus últimos goles. Cristiano tiene 37 años. Busca destino. Rescindido su contrato con el Manchester United. La última oportunidad de rebelarse contra el declive que se percibe; es ahora o nunca en el Mundial Qatar 2022.

A sus 35 años, campeón con Nacional, con el que rememoró su origen y el éxito, preparado de la mejor forma, Luis Suárez no sólo puede alcanzar el récord del mejor goleador del torneo con la selección uruguaya (está a un gol de Óscar Miguez), sino que está también ante la ocasión de competir por la Copa del Mundo.

Publicidad

ONCE ENFRENTAMIENTOS, SIETE GOLES DE CRISTIANO Y SEIS DE LUIS SUÁREZ

Cristiano Ronaldo y Luis Suárez se han enfrentado en 11 ocasiones en su carrera. Gana el '9' uruguayo: cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas. Por eso, este lunes espera ampliar esa diferencia; eso sí, el ‘Bicho’ quiere igualar todo y conseguir la misma cantidad de celebraciones, con cinco en total para él.

Uno de sus triunfos corresponde al único duelo entre los dos con sus selecciones, al 30 de junio de 2018 en Rusia, en los octavos de final del Mundial, cuando no marcaron ni uno ni otro, sino Edinson Cavani, decisivo aquel día. Los otros nueve choques son entre sus clubes, entre el Barcelona y el Real Madrid.

Estadísticas de Cristiano Ronaldo, jugador de la Selección de Portugal

Publicidad

La pasada temporada, el Manchester United de Cristiano Ronaldo se midió al Atlético de Madrid de Luis Suárez, que no dispuso de ningún minuto y que no cuenta como choque entre los dos, porque no se cruzaron sobre el terreno. Triunfo rojiblanco en Old Trafford (0-1) y empató en el Metropolitano (1-1).

En sus duelos, el atacante portugués marcó siete goles, dos de ellos de penalti; el uruguayo logró seis, aparte de dar tres asistencias, cuando estuvieron frente a frente, como ahora en Qatar 2022, con los dos rebuscando la vigencia y lo único que les falta: ser campeones del mundo con sus selecciones.

LOS 11 DUELOS ENTRE LUIS SUÁREZ Y CRISTIANO RONALDO: