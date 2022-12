Croacia enciende las alarmas por dos bajas sensibles, a menos de un día del duelo contra Japón

Los defensas Borna Sosa y Josip Stanisic no asistieron al último entrenamiento de la selección de Croacia antes del choque ante Japón , de los octavos de final de Qatar 2022 .

El lateral izquierdo Borna Sosa tiene un virus aunque las pruebas del Covid dieron negativo. Aún así, es el segundo día que no se ejercitó con todo el plantel de Zlatko Dalic por lo que es complicado que llegue a tiempo al choque frente al cuadro nipón.

Tampoco acudió a la práctica el defensa del Bayern Múnich Josip Stanisic que sufre una lesión muscular.

Sin embargo, el técnico recuperó al centrocampista del Eintracht Francfort Kristijan Jakic, con molestias en la rodilla derecha, y al portero suplente Ivica Ivusic, con problemas en el aductor. Ambos regresaron a los entrenamientos de este domingo.

Sumado a eso, el seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, enfatizó en una de las grandes claves para el funcionamiento del equipo: Luka Modric, en quien dejó su salud en manos de Dios, a quien le pidió en la rueda de prensa previo al encuentro con Japón, que lo cuide y resguarde para los octavos de final.

"Que Dios le dé salud. Es muy importante para nosotros. Estoy seguro que este no será su último gran torneo con Croacia por su profesionalidad y como se cuida. Estará con nosotros mucho tiempo. No me gusta hablar de individualidades, pero Luka es nuestro líder y espero que lo siga siendo".

¿Cómo va Croacia en el Mundial?

El actual subcampeón de la Copa del Mundo quedó ubicado en el grupo F de Qatar 2022, junto a Bélgica, Marruecos y Canadá.

Los croatas iniciaron su camino hacia el título con los africanos, en un partido que terminaría igualado a ceros, pero que daría luces de lo que sería el desarrollo del grupo, pues, aunque iniciaron como sorpresa, al final Marruecos terminó imponiendo condiciones, culminando líder, tras tres jornadas disputadas.

En la segunda salida, Croacia derrotó por 4-1 a Canadá, a quien eliminó en aquel partido, dejando además su clasificación para los octavos a un empate en la última fecha.

Sin embargo, para ese encuentro Bélgica también llegaba dependiendo de sí mismos, pues, de ganar, aseguraba su pase a la siguiente fase. De todas maneras, una mala noche de Romelu Lukaku, que erró las cuatro oportunidades más claras del juego, hizo que el marcador no se moviera, terminando el duelo de europeos en blanco.

De esta manera los croatas culminaron segundos del grupo F con 5 unidades, dos menos que Marruecos, quien fue primero, por lo que los dirigidos quedaron cruzados en octavos con la selección de Japón, otra gran sorpresa del Mundial de Qatar 2022, tras vencer a España y Alemania.

El duelo entre europeos y asiáticos será el próximo lunes 5 de diciembre.