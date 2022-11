Croacia vs Marruecos: hora y dónde ver el partido del grupo F del Mundial Qatar 2022

El Mundial Qatar 2022 acapara todas las miradas, la primera fecha sigue su curso y con ello el debut de las selecciones que sueñan con alzar el título el 18 de diciembre en el estadio Lusail. Este miércoles el turno les llegó a los croatas y marroquíes, quienes integran el grupo F. Croacia vs Marruecos lo podrá ver EN VIVO a través de la pantalla principal de Caracol Televisión y GolCaracol.com desde las 5:00 a.m. (hora de Colombia).

Además, los invitamos a que no se pierda la previa digital, una hora antes del inicio del juego, es decir sobre las 4:00 a.m. (Hora de nuestro país), a través de www.golcaracol.com , con la mejor información actualizada del encuentro.

Publicidad

La selección croata llega a su sexta participación mundialista, luego de su mejor participación tras lograr el subcampeonato en Rusia 2018, tras caer en la final 4-2 frente a Francia. Con la intención de igualar o incluso superar lo alcanzado en le anterior cita orbital, los dirigidos por Zlatko Dalic llegan con la ilusión intacta.

Si bien lograron una grandiosa participación en el anterior Mundial, el estratega de los 'ajedrezados' no está confiado con lo que pueda pasar en Qatar, "no hay un rival fácil, no hay un grupo fácil, es un campeonato mundial (...) Yo creo en mi equipo (...) nuestro objetivo es pasar de grupo. Hay que olvidar el pasado, no caer en la trampa de lo que pasó hace cuatro años".

"Es mi segundo Mundial. Todos estamos motivados y nos preparamos para cada partido. También cuenta un poco de suerte. Tenemos calidad y podemos repetir el papel de Rusia pero no tiene sentido hablar de eso. Lo importante es primero pasar en la fase de grupo y luego ver lo que pasa", expresó Andrej Kramaric, en la previa del compromiso.

Publicidad

Por su parte, Marruecos llega a su segundo Mundial consecutivo, que se convierte también en su sexta participación en una Copa del Mundo. En esta oportunidad el equipo cuenta con un cambio en la dirección técnica, con Walid Regragui quien lleva apenas tres meses desde que se hizo cargo del equipo. Además, será debutante en la cita orbital, luego de haber dirigido solo tres encuentros, con dos victorias y un empate.

Hora y donde ver el partido Croacia vs. Marruecos, en el Mundial Qatar 2022:



Día: miércoles 23 de noviembre.

miércoles 23 de noviembre. Hora inicio partido: 5:00 a.m. (hora colombiana).

5:00 a.m. (hora colombiana). Hora inicio previa digital: 4:00 a.m. (hora colombiana).

4:00 a.m. (hora colombiana). Estadio: Al Bayt.

Al Bayt. Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.