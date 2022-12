Croacia vs. Marruecos: hora y dónde ver el partido por el tercer puesto del Mundial Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 está cerrando lentamente el telón, sólo quedan dos partidos: el del tercer puesto y el de la final. Precisamente, el primero de ellos es el que se disputará este sábado 17 de diciembre en tierras cataríes, las selecciones que lucharán por colgarse la medalla de bronce serán la de Croacia y Marruecos.

Balcánicos y marroquís se darán cita en el estadio Internacional Jalifa, a partir de partir de las 10 de la mañana, hora de nuestro país. Dicho compromiso usted lo podrá seguir EN VIVO a través de la señal principal de Caracol Televisión y en www.golcaracol.com

La Selección de Croacia, liderada por su estrella y capitán Luka Modric, ya no tendrá la opción de revalidar lo hecho en la anterior cita orbital, en Rusia 2018, en la que tuvieron el subcampeonato, ahora el objetivo es culminar el torneo con la medalla de bronce, terminar en el tercer puesto.

Japón vs. Croacia, Mundial Qatar 2022, celebración de Croacia tras ganar en los penales AFP

"Para nosotros, este es un gran partido. Luchamos por una medalla, tenemos un gran respeto por el torneo que ha hecho Marruecos y estoy seguro de que para ellos también es un partido importante y lo afrontarán con la mejor alienación posible", esas fueron algunas de las declaraciones de Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia.

A su vez, el timonel del conjunto europeo aseguró que contra Marruecos no será nada sencillo, pues ha demostrado a lo largo del Mundial de Qatar 2022 que es un equipo muy físico y atlético.

"Nadie esperaba que Marruecos llegara tan lejos, como nos ocurrió hace cuatro años a nosotros. Estoy seguro de que mañana (sáabdo) será un rival más difícil de lo que fue en el primer partido, porque han crecido durante el torneo".

Y es que tanto croatas como marroquís compartieron el Grupo F en las instancias iniciales, finalizando con un 0-0 en el tablero, lo que significó su debut en la cita orbital en Qatar.

Por su parte, los dirigidos por Walid Regragui confían en hacer en un gran compromiso frente a los actuales subcampeones del mundo y darle una alegría a su nación, que los ha acompañado en tierras cataríes de buena manera; su barra es una de las mejores y más numerosas del Mundial.

Jugadore de Marrueco celebrando. AFP

"Vamos a jugar nuestro séptimo partido de un Mundial en un mes, mientras que habíamos jugado seis en los últimos 20 años. Es una gran experiencia para todos, sobre todo para los jugadores", aseguró Regragui en conferencia de prensa.

Hora y donde ver el partido Croacia vs. Marruecos, en el Mundial Qatar 2022:

Día: sábado 17 de diciembre.

Hora inicio partido: 10:00 a.m. (hora colombiana).

Hora inicio previa digital: 9:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: Internacional Jalifa

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.