¿Cuánto vale una boleta en reventa para Argentina vs. Francia, la final del Mundial Qatar 2022?

Por las calles de Doha, en la estación de Metro, en los lugares turísticos como Corniche, el paseo marítimo de la ciudad; el Souq Waqif, que es el mercado antiguo, en Lusail Marina; en los centros comerciales y por diferentes rincones se ven desfilar hinchas de la Selección de Argentina. Unos vienen de Buenos Aires, otros de Rosario, unos más de La Plata, Salta o de la provincia de Santa Fe. A esos hay que sumarle que desde países de Europa y Estados Unidos, entre otros, también llegaron los seguidores de la 'albiceleste', que están delirando y con la ansiedad en su punto máximo ante la final del Mundial Qatar 2022 frente a Francia, que se jugará este domingo 18 de diciembre.

Sin embargo y más allá de la alegría, entre muchos de esos fanáticos también es evidente la incertidumbre que genera cuando corren los minutos, las horas y miles de ellos aún no tienen las boletas para estar en las tribunas del estadio de Lusail para presenciar el duelo entre argentinos y franceses.

Y así se notó en inmediaciones del 'Doha Exhibition and Convention Center', un punto en el que se ofrecen boletas en reventa y a donde asisten muchos de los seguidores que tienen ansias locas por no perderse la finalísima de la Copa del Mundo.

Precisamente allí, Gol Caracol se encontró con varios argentinos, entre ellos varias mujeres que se hicieron notar por sus carteles: "AFA danos los tickets".

"Pasa que estamos acá y desde el día uno siempre fue complicado conseguir las entradas y ahora que llegamos a la final; pues más. Las reventas están a partir de los 5 mil dólares, que para la economía argentina son imposibles de pagar. Lo único que pedimos es que liberen entradas, para comprarlas a precio oficial", dijo Andrea, proveniente de Posada Misiones.

Junto a ella, también tomó la palabra Natalia, quien lleva un mes en tierras cataríes y viajó desde Buenos Aires para seguir a los pupilos de Lionel Scaloni y al equipo del que son figuras Lionel Messi, Emiliano 'Dibu' Martínez, Rodrigo de Paul, Ángel di María y Julián Álvarez, entre otros.

"Estoy desde el primer partido, se estima que la hinchada de Argentina trajo 40 mil hinchas, pero hay un montón de personas sin boletas para la final. Están pidiendo mucho dinero por las entrada, no podemos pagar precios siderales por ellas. Hicimos mucho kilómetros, alentamos y ahora estamos a punto de quedar sin ver la final", comentó la mujer, que en la noche hizo parte de algunas protestas pacíficas en el hotel en el que están hospedados los directivos de la AFA en la ciudad.

Una de las líderes de la cuenta en Instagram llamada 'Argentinas al Mundial' de nombre Barbara fue más allá y dijo que "queremos cupo para las mujeres en la final. Acá si no sos hombre, si no sos barra, es como que no tenés llegada. Las mujeres que vinimos a Doha, pedimos igualdad de posibilidades".

Ahí cerca, en una plazoleta gigante y sentado en una matera, encontramos a Gustavo, quien es el único entre varios amigos bonaerenses que no ha logrado tener su boleta.

"Estoy acá buscando una entrada para mí. Me están pidiendo entre a 3.000 y 4.000 dólares, ese el precio promedio. Hay hombres que las venden, las ofrecen y pues siempre es bastante la diferencia, porque mis conocidos compraron a precio oficial FIFA en 1.000 dólares. Yo pienso esperar a ver en cuánto consigo la mía", relató el hombre, que tiene un ahorro destinado para estar acompañando al seleccionado de su país.

Cabe indicar que la prensa argentina ha hecho eco de la situación, que con el paso de los días se puede hacer más dramática para muchos, especialmente los que no cuentan con esos recursos para llegarle a los precios que se manejan en Doha.