Cuauhtémoc Blanco sin miedo: "Ellos llevan a Lionel Messi, pero nosotros llevamos a Chucky Lozano"

Este martes 21 de noviembre la selección de México debutará contra Polonia, en juego válido por la primera jornada del grupo C del Mundial Qatar 2022. Los dirigidos por Gerardo el ‘Tata’ Martino tienen la intención de mejorar lo hecho en Rusia 2018, sin embargo, han sido muy criticados por la afición ‘manita’. A pesar de eso, recibieron el respaldo de un histórico jugador: Cuauhtémoc Blanco.

El combinado ‘azteca’ quiere iniciar con pie derecho su periplo mundialista y busca revancha de la derrota que sufrió en manos de los polacos por marcador de 3-1 en la cita orbital de Argentina 1978. La tarea no será fácil ya que tienen enfrente a un conjunto comandado por un goleador como Robert Lewandowksi, aunque las preocupaciones ahora mismo se deben enfocar en ellos mismos, puesto que su nivel de juego ha bajado notablemente y los resultados en los juegos de preparación lo confirman: tres derrotas (vs Paraguay, Colombia y Suecia) y dos victorias (Perú e Irak).

No obstante, no todos ven el vaso medio vacío, ya que el exjugador y antiguo referente ‘manito’, Cuauhtémoc Blanco, dejó de lado el camino negativo y se decidió por enviarle la mejor vibra a su selección: “Lo único que les deseo es que les vaya bien, no han estado jugando bien, pero cuando empieza lo bueno ellos se ponen las pilas y tratan de hacer lo mejor posible. A los polacos, argentinos y árabes no los vamos a cargar, tenemos dos piernas y dos ojos y jugarles de tú a tú”.

No conforme, fue más allá con sus palabras y hasta comparó a un atacante del actual combinado mexicano con el mismísimo Lionel Messi: “Ganarle a Polonia es fundamental porque vas motivado al siguiente partido que es Argentina, imagínate ganarle a Argentina sería un paso muy importante. Ellos llevan a ‘La Pulga’, pero nosotros llevamos a Chucky Lozano. Aquí hay que ver las debilidades de los argentinos y polacos y aprovecharlas. El primer partido es muy importante porque si no ganas prácticamente estás fuera”.

¿Cómo le fue a Cuauhtémoc Blanco en la selección de México?

El delantero marcó 45 anotaciones con la camiseta verde en más de 120 partidos y ganó dos Copas de Oro (1996 y 1998) y una Copa Confederaciones (1999).

¿En qué equipos jugó Cuauhtémoc Blanco?

A lo largo de su carrera deportiva defendió los colores de los siguientes clubes: América, Necaxa, Real Valladolid, Veracruz, Chicago Fire, Santos Laguna, Irapuato, Dorados de Sinaloa, Lobos BUAP y Puebla.