Dani Alves: "Es bueno que la derrota ocurra ahora, que la tomemos como una lección"

El lateral Dani Alves dijo este viernes que la derrota 1-0 frente a Camerún en la última fecha del Grupo G significa un "llamado de atención" para Brasil , que sueña con el hexacampeonato mundial en el Mundial de Qatar 2022.

"Es un llamado de atención, un alerta de que no existen rivales débiles", afirmó el exBarcelona tras perder con el equipo reserva que Tite puso para enfrentar a Camerún, después de asegurarse la clasificación a los octavos tras vencer 2-0 a Serbia y 1-0 a Suiza.

"Ahora empieza la fase en la que no podemos cometer ningún error", añadió Alves, experimentado lateral de la 'canarinha'.

"Es bueno que (la derrota) ocurra ahora, para que sirva como alerta, porque a partir de ahora se disputa centímetro a centímetro dentro de la cancha. (Espero) que tomemos esto como una lección", complementó Dani Alves.

La 'canarinha', que sueña con el hexacampeonato en el Mundial en Qatar, enfrentará en los octavos de final a Corea del Sur, que más temprano venció 2-1 a Portugal.

Otras declaraciones:

Por su parte, Gabriel Martinelli, delantero de Brasil, negó que pecaran de exceso de confianza contra Camerún y afirmó que no por haber perdido este encuentro van a tener dudas en el resto del campeonato.

"Ya estamos entre los 16 mejores y trataremos de ganar el torneo", dijo Martinelli en zona mixta después de caer por 1-0 frente a Camerún en el último partido de la fase de grupos, encuentro en el que hicieron hasta nueve rotaciones y que no trastocó su clasificación como primera de grupo.

El atacante del Arsenal fue preguntado por si hubo exceso de confianza contra Camerún.

"No, claro que no, confiamos y todo el equipo lo hace. No porque hayamos perdido un juego significa vayamos a tener duda. Necesitamos mantener lo que veníamos haciendo y enfocarnos en el próximo partido", finalizó el brasileño.