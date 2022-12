Danilo, el jugador "bombero" de la selección de Brasil que puede jugar en varias posiciones

El brasileño Danilo aseguró que su polivalencia que le permite jugar en diferentes posiciones de la defensa e incluso en el centro del campo es algo “natural” para él y que de la recuperación de Alex Sandro dependerá de si actuará frente a Croacia, en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, como lateral izquierdo o por la derecha.

“Tenemos que esperar a ver cómo entrena Alex Sandro hoy para ver si puede jugar mañana. En mi caso, estoy disponible, estoy bien y listo para jugar donde sea; no hay problema, ya lo he demostrado antes. Es algo natural para mí jugar en diferentes posiciones”, dijo en rueda de prensa.

“He jugado en esta posición -como lateral izquierdo- en muchas ocasiones, con el Manchester City, con la Juventus… la clave del éxito pasa por nuestra capacidad para cambiar nuestra táctica, con jugadores versátiles, y cómo el cuerpo técnico extrae lo mejor de nosotros”, añadió.

“Durante los años he entendido lo que los aficionados me pedían. Entendí que preferían tener laterales más ofensivos y con los años me he ido adaptando a lo que me pedían los entrenadores. Respecto a Brasil, llevo varios años formando parte del equipo y adaptándome al juego del equipo”, comentó.

“Durante mi carrera tuve que elegir, enfocándome en la crítica o en mi desarrollo como jugador, en madurar táctica y técnicamente para seguir jugando a un alto nivel”, completó.

Un Danilo que ponderó el tener a Ronaldo Nazario cerca de ellos durante este Mundial de Qatar.

“Es muy importante para nosotros tener este apoyo de Ronaldo. Los mejores recueros que tengo del futbol brasileño son viéndole a él, especialmente en 2002 con su gol en la final. Es importante tener apoyo de jugadores como él durante este Mundial”, comentó.

El futbolista de la Juventus analizó a Croacia, su rival en cuartos de final.

“Croacia anotó cinco goles y encajó dos hasta el momento. Si no me equivoco, en seis participaciones en la Copa llegó a una final y tuvo tres cuartos de final”, arrancó.

“Croacia tiene jugadores excelentes como Modric, entre otros como Kovacic, Brozovic, Perisic… son jugadores con los que he tenido el placer de jugar. Será un partido que requerirá nuestro máximo nivel en todos los aspectos. Necesitamos estar preparados”, completó.

Además, hizo lo propio con Marruecos, la sorpresa de lo que llevamos de Mundial, al ser preguntado por ello por parte de un periodista de dicho país.

“Están jugando de forma increíble, pueden ser una amenaza para cualquiera. Pero nosotros nos centramos en lo que tenemos mañana, en Croacia una competición así no permite pensar a largo plazo”, dijo.