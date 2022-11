David González acercó al Medellín a la gran final: "Queremos ser campeones y hacer historia"

Este sábado, Independiente Medellín consiguió una trascendental victoria contra América de Cali, que 'catapultó' al equipo dirigido por David González a la punta del Grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga II-2022, tras la dramática derrota de Águilas Doradas conta el Deportivo Pasto.

El DIM se hizo fuerte en el Atanasio Girardot y superó a los 'escarlatas' por 2-1, gracias a los goles de Luciano Pons y Díber Cambindo. Adrián Ramos descontó desde la vía del penal y le puso nerviosismo al desenlace del encuentro.

"El partido obviamente transcurre ante muchos ingredientes, desde la parte emocional. Salir a la cancha sabiendo que Pasto le había ganado a Águilas obvio que es un gran aliciente, pero al mismo tiempo, es un peso encima, porque sabes que tienes que ganar. El otro equipo hizo el 'trabajo' para ponernos a depender de nosotros mismos, pero ahora depende de uno verdaderamente hacerlo. Eso puede pesar, los jugadores en la cancha dieron muestra de tener ese coraje, esa fuerza, de sobreponerse a eso. No fue el partido con la mayor cantidad de opciones de gol, pero estuvo controlado, al principio tuvimos unos problemas defendiendo algunos espacios, pero se corrigieron. Después con el penalti se sufre un poquito más de lo que uno hubiera querido, pero al final se sacó un triunfo muy importante que nos deja en una posición bastante privilegiada", expresó González, en rueda de prensa.

Así las cosas, el 'Poderoso de la Montaña' llegó a 10 puntos, uno más que el equipo comandado por Leonel Álvarez. Si el DIM gana el próximo miércoles 20 de noviembre en el Departamental Libertad, será el primer finalista del fútbol colombiano. Cabe resaltar que el decisivo duelo contra el Pasto arrancará a las 6:30 p.m. (horario de nuestro país).

¿Qué más dijo David González, tras la victoria contra el América?

Sobre sus aspiraciones como entrenador y el ambiente en el camerino del DIM:

"Me lo he imaginado siempre (llegar a una final como entrenador). Cuando jugaba me lo imaginaba y lo conseguí varias veces. El día en el que yo decidí ser entrenador, que fue hace 5-6 años, ya me lo imaginaba también. De ahí a conseguirlo obviamente hay que trabajar para eso y hay que hacer muchas cosas. Primero es tener un grupo de jugadores como el que tenemos acá en este equipo, que en cada partido se entregan, a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre siguen con esa misma intención. Están todos creyendo e imaginándose poder llegar a la final, ser campeones y hacer historia en este club. Estamos todos pensando en lo mismo".

Sobre el planteamiento contra el Deportivo Pasto, en la fecha decisiva:

"Tenemos dos o tres días para analizar más o menos cuál va a ser la propuesta (contra el Pasto). Hay que entender que, si bien Pasto consiguió un resultado muy importante, ya por la posición en la que terminamos en el 'todos contra todos', ya ellos no tendrían posibilidad de acceder a la final. Eso puede hacer que el planteamiento de ellos sea más tranquilo, más ofensivo, no pensaría que vayan a poner una línea de cinco, como la pusieron acá (Atanasio Girardot) en la primera fecha del cuadrangular. Puede que sea un partido más abierto, peligroso, pues es un rival que va a tratar de ganar, sin la imperiosa necesidad de hacerlo para clasificar y eso lo puede hacer peligroso. Tendremos que defender a toda costa la posición que tenemos hoy".