Didier Deschamps elogió a Karim Benzema por cuidar su estado físico previo al Mundial

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, aseguró que Karim Benzema "se ha cuidado" en las últimas semanas para estar en buena forma en el Mundial, aunque precisó que, con ello, no quiere decir que no se haya implicado con el Real Madrid.

"El Madrid le ha cuidado, pero él mismo se ha cuidado también", aseguró Deschamps en la cadena de televisión 'TF1', en la que anunció la lista de 25 convocados para disputar el Mundial.

Publicidad

Posteriormente, ante la posible polémica que esas palabras pudieran generar en el Real Madrid, en el que solo ha jugado 25 minutos en las últimas tres semanas, matizó que con ello no quiso decir que se borrara del equipo.

"Cuando digo que se cuida quiero decir que no corre riesgos. Si no está en el terreno es que tiene problemas. Los médicos han hablado entre ellos, no hay inquietud sobre su situación y sobre nuestros partidos", dijo en conferencia de prensa este miércoles.

Agregó que el delantero madridista "ha tenido problemas físicos" y que "en vísperas de un Mundial está vigilante".

"Jugó media hora la semana pasada (contra el Celtic), sintió una molestia dos días después. No es un jugador que suele quedarse en una camilla, pero no va a correr riesgos", indicó el timonel de la selección 'gala'.

Publicidad

Karim Benzema se prepara para participar en la Copa del Mundo de Qatar, que iniciará el próximo domingo 20 de noviembre. Francia se encuentra en el Grupo D con Dinamarca, Australia y Túnez, los 'galos' llegan como grandes favoritos demás de ser los actuales defensores del trofeo que supieron conquistar en Rusia 2018.

Esta cita mundialista es especial para el delantero del Real Madrid y último ganador del Balón de Oro, tras su exitosa temporada 2021/22 que con sus goles ayudo al conjunto español a levantar la Champions League, enfrentándose y ganándole la final al Liverpool del atacante colombiano Luis Díaz, y de la Liga de España, además de la Recopa de Europa, venciendo al Eintracht Frankfurt del delantero 'cafetero', Rafael Santos Borré.

Publicidad

Tras la ausencia de Benzema en el anterior Mundial que terminó con las figuras de Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, Qatar será la oportunidad para que el 'Gato' pueda demostrar toda su jerarquía en la competencia más importante del fútbol, defendiendo los colores de su país.