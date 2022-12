Didier Deschamps, sobre Karim Benzema, Kylian Mbappé, Argentina y la final del Mundial Qatar 2022

"Aquí han jugado con sistemas diferentes y jugadores diferentes. En la final podrían hacer algo nuevo", señaló el seleccionador francés Didier Deschamps, este sábado a apenas 24 horas del partido definitivo en el Mundial frente a Argentina.

La principal preocupación del técnico es el "síndrome viral" que circula en su concentración. Kingsley Coman, Ibrahima Konaté y Raphaël Varane, enfermos, no participaron en el entrenamiento colectivo del viernes, mientras que Dayot Upamecano y Adrien Rabiot no jugaron en semifinales (2-0 ante Marruecos).

Publicidad

'Máximo de precauciones'

"Cuando me fui estaban todos dormidos, no tengo las últimas informaciones, intentamos gestionarlo de la mejor manera posible, con tranquilidad con respecto a las diferentes informaciones. No voy a entrar en detalles, nos adaptamos e intentamos cuidarnos sin caer en los excesos en un sentido u otro".

'Contexto especial'

"El contexto de una final es especial porque hay una parte emocional diferente según los jugadores. Cuando es la primera final para un jugador hay menos referentes. Cuando tienes la oportunidad y el privilegio de jugar varias, esto ayuda. El discurso no es obligatoriamente el mismo con todos los jugadores".

Una Argentina 'diferente'

"No es el mismo equipo de 2018 (triunfo de Francia 4-3 en octavos), no puedo compararlo. No estaban los mismos jugadores y fue en octavos. Aquí han jugado con sistemas diferentes y jugadores diferentes. Nuestros observadores han visto todos los partidos, aunque es verdad que podrían hacer algo nuevo mañana. Nosotros también. Hay que estar preparados para todas las situaciones".

El mundo entero contra los Bleus

"Soy consciente de que este equipo tiene un apoyo popular muy importante, se ve en todas las competiciones. Espero un ambiente festivo, el pueblo argentino es apasionado, están a fondo apoyando a su equipo. Pero nuestros adversarios estarán en el campo y no en las gradas. Tendremos suficientes cualidades enfrente para concentrarnos en ellas. Los dos equipos tendrán el mismo objetivo: uno de los dos tendrán la tercera estrella en la camiseta tras el partido. No estoy preocupado, no tengo estrés. Lo importante de un partido así es guardar la serenidad".

Publicidad

Mbappé casi no habla con la prensa

" Kylian Mbappé necesita tranquilidad y centrado en el terreno de juego y en lo que debe hacer, tiene una gran mentalidad desde antes del comienzo del Mundial y desde el principio con el grupo. No tengo ninguna gana de perturbar su tranquilidad".

Benzema y las invitaciones para la final

"Si no respondo dirán que estoy enfadado. Tuve jugadores lesionados antes y Karim Benzema forma parte. El último en lesionarse fue Lucas Hernandez en el primer partido. Desde ese momento tengo 24 jugadores a gestionar. Hacer la pregunta sobre uno de estos jugadores directamente es al menos torpe, quizás algo más. No me ocupo de las invitaciones a los antiguos jugadores, lesionados, algunos estarán o no, no lo sé. Ellos forman parte de la aventura, después quedó un grupo de 24 jugadores y son los que mañana se enfrentarán a Argentina".