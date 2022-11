Diego Alonso, claro y sin rodeos: "En Uruguay no hay intocables, siempre han jugado los mejores"

Diego Alonso, entrenador de Uruguay , se siente "muy bien, feliz de representar al conjunto 'Charrúa' y de que los jugadores" le "representen", en las horas previas a un partido trascendente, prácticamente decisivo, del que advierte que Portugal es "muy buen equipo con muy buenas figuras", al tiempo que remarcó que él no tiene intocables en su alineación titular, sino que pone "a los mejores" y a los que están "en mejores condiciones".

"No (hay intocables). Creo que en estos once meses que he estado como entrenador he dado muestras de que he puesto lo que yo considero, tanto yo como mi 'staff', que son los mejores y están en mejores condiciones. Siempre han jugado los mejores con nosotros todo el tiempo. Creo que he dado muestra todo el tiempo de que la elección ha sido acertada. Me puedo equivocar. Tengo autocrítica", expresó.

"Si alguna vez me equivoco, que pudo hacerlo, siempre lo hago poniendo al mejor once que creemos. Los jugadores lo saben. Eso nos da credibilidad. Somos creíbles, porque lo que decimos lo cumplimos y hasta el momento el equipo ha funcionado", añadió en la rueda de prensa de este domingo en el Centro Nacional de Convenciones de Catar, en Al Rayyan, antes del entrenamiento vespertino que tendrá lugar en las instalaciones de Al Erssal, en Doha.

"Siempre analizamos variantes y posibilidades en el once. Creo que desde que soy entrenador de la selección he dado muestras de que cada encuentro es una historia distinta. Los jugadores siempre tienen oportunidades del plantel que tengo de poder participar. Sí garantizo siempre que pongo a los que veo en mejores condiciones y aptos para poder cumplir el rol. Esa garantía siempre se la doy a los jugadores. Es mi tarea el poder vivir con ellos el día a día, verlos cada entrenamiento cómo se desarrollan los futbolistas y tomar las decisiones para poderles colocar", repasó el técnico, que evalúa "la información diaria".

En ese sentido, Diego Alonso aludió a la alineación como titular de Diego Godín en el debut del pasado jueves contra Corea del Sur. "Entrenando día a día, uno ve el rendimiento de un jugador y entiendo que pueden estar aptos o no para poder participar", puso como ejemplo el seleccionador celeste, que descartó que el conocimiento de algunos de sus jugadores de la selección portuguesa, porque juegan en clubes de ese país, como Sebastián Coates o Manuel Ugarte, les dé una "ventaja" para poder forma parte de la alineación en el duelo del lunes en Lusail.

"NO MINIMIZAMOS NI DESPRECIAMOS EL 0-0 CON COREA"

"Charlamos con ellos por si tenemos algunas dudas, nos ayudamos entre todo, pero no creo que les dé más ventaja para poder jugar en el once. Van a jugar si les toca jugar por sus condiciones y el momento que tienen futbolístico", abundó Diego Alonso, que admitió que el 0-0 contra Corea del Sur "quizá" no fue el debut más deseado para el técnico en un Mundial, porque le hubiera "encantado ganar", pero dio valor al punto conseguido.

"No minimizamos ni despreciamos el resultado que tuvimos. Ni subestimamos al rival ni el resultado. Ya hemos visto la igualdad de esta Copa del Mundo, lo que sucedió a Argentina, a Alemania, lo que le costó a Portugal vencer a Ghana. Sabemos que es competencia y que en la competencia debes dar lo mejor de sí y a veces haciéndolo bien o mal cualquiera de los tres resultados puede suceder", avisó Alonso, que recordó que su equipo tuvo seis ocasiones por una del rival en el 0-0, aunque insistió en la "falta de fluidez" de su conjunto.

"Tenemos que mejorar algunos mecanismos que no fuimos capaces de hacer ante Corea; velocidad, circulación, salida de balón, encontrar rápido ventajas, sacarle más fruto a las ventajas que tenemos, ya sea por dentro y por fuera, que sí hicimos en el pasado. Ser un equipo con más dinamismo", recordó.

Este lunes aguarda Portugal, el líder del grupo: "Es muy buen equipo, además de tener muy buenas figuras. Tiene variantes, puede jugar de contragolpe, dominar los partidos... Es un equipo completo. Tenemos que decidir dónde queremos pararnos nosotros para poder manejar el partido del lado defensivo donde más nos convenga".

"En primer lugar, el partido es el resultado. Lo que vamos a ir a buscar es el resultado, pero para eso necesitamos que el trámite del partido sea lo más favorable a nosotros. Eso tiene dos aristas importantes, saber dónde podemos ser capaces de hacer daño y hacernos fuertes, cuáles son nuestras virtudes, saber cuáles son las del rival y tratar de ser lo más concretos posible para poder minimizarlo", aseguró.

No ve similitudes entre el Portugal-Uruguay de este lunes y el duelo del 30 de junio en Rusia 2018, cuando ganó el equipo celeste por 2-1 en los octavos de final: "Todos los partidos son historias distintas, por más que te enfrentes en la misma competencia. Ellos tienen un muy buen equipo además de todas las individualidades, con un entrenador contrastado, que ha ganado con ellos también, y que llevan mucho tiempo juntos. Eso los hace peligrosos".

"Pero nosotros tenemos nuestros argumentos, nuestras armas y nuestras virtudes como equipo, que también nos hacen peligrosos. Cada cual con sus virtudes y sus defectos intentaremos competir y ganar el partido, buscando lo mejor de nosotros, en un partido parejo. Somos capaces de jugar a alto nivel", enfatizó el preparador uruguayo, que no cambia a ninguno de sus jugadores por ninguno de Portugal.