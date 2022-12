Diego Alonso, entrenador de Uruguay: "Nos eliminó el penal con Portugal, que FIFA dice que no fue"

Diego Alonso, seleccionador de Uruguay , expresó este viernes que la eliminación por diferencia de goles del Mundial de Qatar 2022, pese a su victoria ante Ghana (0-2), se debe "al penalti" que supuso el 2-0 de Portugal en la segunda jornada y "que la FIFA dice que no fue" y remarcó que "no" tiene "nada que reprochar a los futbolistas".

"No creo que el punto (contra Corea del Sur, con un empate sin goles) nos haya eliminado. Nos eliminó el penal de Portugal. Es la diferencia del gol (respecto a Corea en la tabla final, entre ser segundo y tercero). Es lo que nos eliminó. No fue el punto. Nos eliminó el penalti que nos convierten en el tiempo extra y que la FIFA dice que no es penalti", afirmó en la rueda de prensa en el estadio de Al Janoub, en Al Wakrah.

El técnico defendió a sus futbolistas. "No le puedo permitir a usted que diga eso (que los jugadores no han sudado la camiseta). Los futbolistas hicieron un gran esfuerzo, día a día, partido a partido. Dieron lo mejor de sí. Cada una de las decisiones que tomaron en sus clubes tenían que ver con su selección. No puedo permitir que usted diga que los jugadores no sudaron la camiseta. Dieron todo lo que tenían. Lamentablemente, no nos alcanza para estar en la siguiente fase", apuntó Diego Alonso, que lamentó "profundamente" la eliminación porque su equipo estaba para "más".

"La intención fue todo el tiempo buscar el tercero. Lógicamente, el equipo rival te empujaba, porque estaba quedando eliminado también. En el segundo tiempo, salimos a por el tercer gol. Tuvimos varias oportunidades para marcar el tercero. Estuvimos 80 minutos clasificados. Tuvimos varias oportunidades. Las acciones de los penaltis son porque Uruguay estaba dentro del área. No lo hicimos y el equipo, al final, terminó para adelante buscando el gol, pero no pudimos concretar", dijo el entrenador, que explicó el cambio de Cavani por Luis Suárez: "Entendía que era el momento. Edi estaba fresco y podía ingresar faltando 25 minutos"

Y repasó la trayectoria de su equipo en el Mundial: "Hice autocrítica en los partidos anteriores. Dije que nos había faltado juego, más posibilidad de conexión, como hicimos hoy. Igualmente, en el pasado partido lo hicimos bien en el segundo tiempo. El equipo hoy me gustó, encontramos lo que habíamos sido en las eliminatorias y en todos los partidos amistosos, jugando para adelante, siendo valiente, sin temor a jugar, triangular, sacarla desde atrás, los centrales sin miedo, el arquero sin miedo...".

"Quizá me habría gustado que hubiera aparecido antes, pero se dio como se dio. No tengo nada que reprochar a los futbolistas, que hicieron un gran esfuerzo, dieron todo lo que tenían. No voy a poner excusas aquí. Todos vieron lo que nos pasó el partido pasado (en referencia al penalti por mano de Giménez) y lo que nos paso en el partido éste. Hoy creo que el equipo fue irreprochable", abundó.