Diego Forlán es optimista con Uruguay: "Sí, tiene opciones de clasificar a los octavos de final"

Diego Forlán (Montevideo, 1979) ahora ve el Mundial de forma muy distinta. Ya no se hincha a marcar goles como con el famoso 'Jabulani' de Sudáfrica. Ahora lo observa desde la grada, consciente de que el tiempo cambia, pero el fútbol es el mismo. Y no tiene dudas respecto al torneo más bonito de todos: "Yo vengo al Mundial y sigo disfrutando".

Forlán, desde su posición de experto de un deporte en el que los delanteros cada vez escasean más, analiza el juego, la situación de su selección y el momento de Federico Valverde en esta charla con 'EFE' en Doha.

Pregunta: ¿Le está gustando Uruguay? ¿Los ve con opciones de pasar a octavos?

Respuesta: "Sí, sí, tenemos opciones. Por ahora no fue lo que todos esperábamos, lamentablemente, pero bueno, la fase de grupos tiene estas cosas. Por ejemplo, Ecuador se ha quedado fuera después de lo bien que empezó, lo estaba haciendo muy bien, una gran fase de grupos y en el último partido se queda fuera. Y Uruguay , que hasta ahora no convirtió ningún gol, puede ganarle a Ghana y pasar a octavos. Estas son las cosas que tiene el Mundial, que a veces a gente no entiende lo rápido que puede cambiar".

P: ¿Le ha sorprendido las declaraciones cuestionando el sistema de Diego Alonso?

"No lo sé. No me gusta entrar en polémicas. No tengo ni idea de lo que está pasando. Esperemos que no haya ningún problema. Prefiero no decir nada, porque lo importante es que el equipo esté bien y las cosas salgan adelante, para poder concentrarnos con todo en el partido del viernes contra Ghana para poder clasificar".

P: ¿Qué le pareció la mano de Giménez?

" Justo hay una imagen en el reglamento, donde se ven fotos de diferentes situaciones que pueden ser penal y no, y muestran una jugada similar a la de 'Josema' en la que dicen que no lo es. Esto es un tema de interpretación. Está el reglamento y el reglamento dice que no, pero el árbitro no lo vio. ¿Qué le vas a hacer? Unas veces te toca y otras no. La pena es que Uruguay estaba bien hasta ese momento, habíamos tenido ocasiones claras, no pudimos empatar y ese penalti liquida el partido.

P: Federico Valverde está haciendo una temporada espectacular, ¿cómo lo ve?

" Muy bien, le conozco muy bien, he visto todo su crecimiento desde que debutó en Peñarol y me pone muy contento verle así. Tiene unas condiciones extraordinarias.

P: ¿Para ser el mejor del mundo?

"Sí, sí, sin ningún lugar a dudas, porque además está en uno de los mejores del mundo, lo que le da más oportunidades".

P: Usted como delantero, ¿qué piensa al ver a selecciones como España y Alemania sin un 'nueve'?

"Es verdad, salieron sin un 'nueve' puro, pero, ¿quiénes hicieron los goles?

P: Álvaro Morata y Niclas Fullkrug

"Pues eso. Lo importante es que haya delanteros. Yo entiendo la nueva camada, la nueva onda de todos los nombres que le quieran poner a todo lo que conlleva el fútbol, y me gusta y lo entiendo. Ahora bien, el fútbol es fútbol. Dentro de poco, como los arqueros juegan tanto con el pie, lo van a poner de jugador de campo. El delantero es el delantero, pero el partido lo mostró. Entró Morata e hizo el gol. Entró el delantero de Alemania e hizo el gol. ¿Jugar sin delantero? Pregúntale al Manchester City, con Pep Guardiola . Sí, le ha ido bien, ha tenido éxitos, pero hoy en día terminó contratando un delantero. ¿Por qué? Porque les faltaba ese delantero que hiciera los goles en los momentos clave".

"El delantero mete los goles, el defensa defiende... El fútbol sigue siendo el mismo, hay que defender y hay que hacer goles. No es tan complicado. Hay gente que lo quiere complicar más de lo que es".

P: ¿Qué es lo que más le ha gustado del Mundial hasta ahora?

"El Mundial es el Mundial. Puede haber partidos mejores que otros, unos que tienen pocos goles, pero son entretenidos. Yo vengo al Mundial y disfruto, por los aficionados, los grandes equipos, los estadios. Todo es lindo"