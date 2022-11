Diego Lugano: "Cuando uno jugó Mundial y vuelve a vivirlo, se le pone la piel de gallina"

Diego Lugano fue un defensor central que defendió la camiseta de la Selección de Uruguay en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014 y en un par de Copas América, una en Venezuela (2007) y la otra en Argentina (2011). Además jugó en clubes de su país, Turquía, Brasil, España, Inglaterra, Suecia y Paraguay.

Por estos días, el antiguo futbolista de 42 años, es uno de los espectadores de lujo que tiene el Mundial de Qatar 2022 y que dentro de su programación de partidos para este jueves trae el debut de los uruguayos frente a Corea del Sur, en el estadio Education City, en la primera fecha del grupo H.

Y precisamente en la previa de la primera presentación en la ciudad de Doha, Gol Caracol habló con Lugano, quien asistió al estadio Al Thumama para observar el partido entre España y Costa Rica.

Con amabilidad, el uruguayo contestó uno a uno los interrogantes y así comenzó hablando del tan ansiado debut de la celeste en territorio catarí.

"Tengo buena expectativa con Uruguay. Tenemos una buena generación, pero con mucho jugador al límite, vienen de lesiones, eso genera dudas. Pero creo que va a crecer a medida de que pasen los partidos, justamente por ese tema", indició Lugano inicialmente.

Al 'charrúa', que ganó la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes con Sao Paulo en 2005, se le notó tocado en el momento en el que se habló del significado que tiene estar en Doha, ahora como espectador.

"Se me pone la piel de gallina, me da una emoción grande. Y no quiero ni pensar este jueves, fui capitán de la Selección, jugué dos mundiales y se viene ese debut. Y más que todos las sensaciones, las emociones, lo que se vive la noche previa, llegar al estadio, cambiarte. Es difícil transmitirlo en palabras, desde una posición más cómoda", agregó el hombre natural de Canalones.

Acá otros temas desde la opinión de Diego Lugano

*Lo que va del Mundial

"Siempre hay sorpresas, la derrota de Alemania no me la esperaba, lo de Argentina, el empate de Croacia con Marruecos, el empate de Dinamarca con Túnez. Más que nunca, queda claro que los primeros partidos son sorpresivos, pero después a las instancias finales llegan los mismos".

*La derrota de Argentina con Arabia

"Bueno, son cosas de fútbol, no veía a Argentina como todos lo decían, siendo un buen equipo; era vulnerable. Y Arabia, excepcional desde lo físico, desde lo táctico. Entender que hay que seguir creciendo en el fútbol sudamericano, competir con Europa, con Asia. Hay que salir de la zona nuestra, eso lo estamos pagando un poco".

*La ausencia de Colombia

"Es una lástima porque Colombia tiene grandes jugadores, nos representa bien (en los mundiales) a los sudamericanos porque compite, con jugadores técnicos, físicos. El fútbol es así, debe ser para ustedes hora de reflexión para estar en la próxima. A Uruguay también le ha tocado estar afuera".

*Colombia, como rival

"Rivalicé con varios, con Falcao, con James (Rodríguez), quien nos hizo un golazo; el zaguero Yepes (Mario), Iván Ramiro (Córdoba). Nos enfrentamos con dos generaciones, con victorias y con derrotas, como marca el fútbol".