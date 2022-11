Diego Maradona Jr.: “La comparación entre Messi y mi papá la hacen los que no entienden de fútbol"

La dura derrota de Argentina frente a Arabia Saudita ha sido uno de los 'batacazos' del Mundial de Qatar 2022; los dirigidos por Lionel Scaloni cayeron frente a los saudíes en el debut de la 'albiceleste' en el campeonato del mundo y generaron fuertes críticas tras el sorpresivo resultado, siendo Lionel Messi uno de los más señalados después de que el '10' no protagonizara el mejor de sus partidos contra el seleccionado asiático.

El astro del PSG, quien es el emblema del conjunto sudamericano, fue foco de comentarios por parte de la prensa e incluso cientos de hinchas del combinado 'gaucho', entre los que se encuentra Diego Maradona Jr., hijo del histórico exfutbolista argentino, fruto de su relación con Cristina Sinatra durante su estadía en el Nápoles, club donde es considerado un ídolo.

Quien fuera reconocido por el campeón del mundo en 1986 hasta hace pocos años, fue muy crítico con el siete veces balón de oro, luego de la estrepitosa derrota a manos de los asiáticos; el italiano apuntó contra la comparación que existe entre su padre y 'Leo' luego de afirmar sentirse afectado tras el resultado del juego que se disputó en la mañana del martes en el estadio Lusail.

“Estoy devastado por la derrota de Argentina. Me resulta difícil creer que todo esto realmente sucedió. Perder ante Arabia Saudita es una locura”, indicó.

“La comparación entre Messi y mi papá la hacen los que no ven y no entienden de fútbol. Estamos hablando de dos planetas diferentes. Pero no quiero tirarle la cruz a Lionel de inmediato”.

Maradona Jr. también hizo un análisis de lo presentado por la actual campeona del mundo, que enfrentará a México en la próxima jornada.

“A veces en el fútbol se pierde incluso contra oponentes mucho más débiles. No creo que la Argentina fuera presuntuosa hoy (martes). Más bien, tenía miedo. El fútbol es así. Si no cierras los partidos, hasta los equipos más pobres vendrán a por ti”, concluyó.

¿Cómo será la siguiente fecha del grupo B en el Mundial de Qatar 2022?

El seleccionado polaco se medirá con Arabia Saudita el próximo sábado 26 de noviembre desde las 8:00 a.m. (hora Colombia), misma fecha en la que Argentina se enfrentará con México desde las 2:00 p.m. (hora Colombia). En caso de que los sudamericanos caigan con el conjunto de Gerardo 'El Tata' Martino el próximo sábado se irían eliminados en la primera ronda del Mundial de Qatar 2022.