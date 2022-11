Dragan Stojković, DT de Serbia, confía en su equipo: "No le tememos a nadie, ni siquiera a Brasil"

Dragan Stojković, entrenador de Serbia , admitió que Brasil es una de las mejores selecciones del mundo y que tiene ahora mismo a "la generación dorada".

Stojković atendió a los medios de comunicación antes de medirse a la 'Canarinha' en el debut mundialista de Serbia en Qatar 2022.

"Brasil es muy afortunada por tener cuatro delanteros, pero también tendrá que defender alguien, ¿no?. Son una de las mejores selecciones del mundo, para mí tienen ahora la generación dorada", dijo el seleccionador serbio.

"Esto empieza cero a cero, así que ambos podemos ganar. No tenemos miedo a nadie, ni siquiera a Brasil", añadió.

"Para mí no es importante cómo juegue Brasil, para mí lo importante es cómo juguemos nosotros. Tenemos que estar concentrados los 90 minutos e intentar pararles, de una forma inteligente. No vamos a tirar marcas individuales, porque no es el fútbol que me gusta. Creo que es posible frenarles".

¿Cuántos mundiales ha ganado Brasil?

La 'canarinha' ha ganado cinco Mundiales, en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002.

¿Quién es el máximo goleador histórico de Brasil?

El máximo artillero con la camiseta ''verdeamarelha' es Pelé quien marcó 77 goles en 92 partidos disputados.

Neymar podría hacer hsitoria en el Mundial Qatar 2022:

No obstante, Neymar podría superar la cifra de la 'perla negra' en el Mundial Qatar 2022, ya que el jugador del Paris Saint Germain actualmente acumula 75 goles con su selección nacional, es decir si el ex Barcelona anota tres goles se convertirá en el máximo goleador de la selección brasileña en toda su historia.

Cabe recordar que el '10' de Brasil ya se coronó campeón de la Copa Confederación en el 2013 con su país y buscará levantar su primer mundial.