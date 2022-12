Dragan Stojkovic, DT de Serbia: "Si hacemos estupideces como contra Camerún, no puedo esperar nada"

Dragan Stojkovic, seleccionador de Serbi a, afirmó este jueves en rueda de prensa que si su equipo comete ante Suiza errores como los que cometió ante Camerún, no podrá esperar "nada" del último encuentro de su equipo de la fase de grupos del Mundial de Qatar.

Stojkovic se jugará el pase de Serbia frente a Suiza. Con un punto en el grupo G, el combinado balcánico es último después de perder 2-0 con Brasil y de empatar 3-3 ante Camerún, que perdía 3-1 y se dejó empatar en tres minutos que comprometieron su clasificación. Ahora, no quiere que se repitan los mismos errores.

"Si hacemos estupideces como contra Camerún, ¿qué puedo esperar? Nada. Pero incluso el 3-3 ante Camerún no es una tragedia, hay que ver los jugadores que tienen. No es una vergüenza y una tragedia empatar en un Mundial ¿Qué hicimos en un Mundial? ¿Hemos sido campeones? Bueno, no importa, tendremos un rival difícil que acabó por delante de Italia (en la fase de clasificación)", dijo.

"No será fácil para nosotros. Hay un camino hacia la victoria y solo hay que encontrarlo. Respetamos a Suiza, es un gran equipo, pero también nos respetamos a nosotros mismos. A medianoche de mañana veremos quién es mejor", agregó.

Preguntado por el estado físico de Dusan Vlahovic, desveló que "es incomparablemente mejor" que cuando Serbia llegó a Doha y no quiso decir si jugará desde el inicio: "Sería una frivolidad por mi parte hablar de la alineación".

"Lo importante ahora mismo es que estamos plenamente concentrados para el partido de mañana. Sobre lo que llegue después, verremos el momento. Duermo tranquilo, no hay histeria. Somos un buen grupo. Rezo para que todos estén sanos. No veo la hora de que empiece el partido. Antes del sorteo sabíamos que Brasil estaba en otra dimensión y que nos jugaríamos la clasificación contra Suiza y Camerún", añadió.

Por último, recordó que cada punto y cada gol es importante y que si al final gana a Suiza, sus aficionados se darán cuenta del valor que finalmente tiene el empate que Serbia consiguió ante Camerún.

"No sé qué espera la gente, ¿ir a la final? ¿ganar a Brasil? Entendería el desastre si hubiésemos perdido dos partidos, pero no lo hicimos. Tenemos ganas, los jugadores van a dar el máximo y agradezco el apoyo de mis jugadores e incluso a los que no nos apoyan. Tenemos un partido difícil por delante, pero para eso estamos aquí", concluyó.