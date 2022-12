El cruce de Lionel Messi con Louis van Gaal y Edgar Davids, en el Mundial Qatar 2022: los buscó

Partido caliente en el estadio Lusail. Este viernes 9 de diciembre, Argentina se impuso sobre Países Bajos, en penaltis, y logró su clasificación a semifinales del Mundial Qatar 2022. Eso sí, en cancha pasó de todo. Empujones, disputas, pierna fuerte, más de 15 tarjetas amarillas, insultos, en fin. De hecho, todo empezó a 'picarse' desde la previa por cuenta de unas declaraciones de Louis van Gaal, DT del equipo europeo, y que no le gustaron para nada a Lionel Messi .

Tanta fue la molestia de 'la Pulga' que, una vez finalizado el compromiso y tras haberse hecho realidad el triunfo de 'la Albiceleste', fue a buscar al estratega y hasta también terminó encarándose con Edgar Davids, quien también hace parte del cuerpo ténico. Fueron momentos de méxima tensión y que todo quedó registrado en un video que, rápidamente, se hizo viral en redes sociales, en el que se le ve salido de casillas al astro argentino.

Hermosa captura Messi vs vende humo de van Gaal. Davids se hace el desentendido. pic.twitter.com/u3m2OLGnpz — Alejo (@lateralus_ok) December 9, 2022

Por fortuna, no pasó a mayores y Lionel Messi terminó calmándose y yéndose del lugar para celebrar con sus compañeros. Recordemos que el entrenador de Países Bajos, en algunas ruedas de prensa previas, había hablado de Ángel Di María, expresó que se tomarían revancha, opinó del estilo de juego de la Selección Argentina, entre otros temas que llevaron a que el jugador del PSG no se aguantara y los buscara.

Lionel Messi, jugador de Argentina, tras anotar su gol en el Mundial Qatar 2022 AFP

¿Qué dijo Nahuel Molina, tras la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial Qatar 2022?

Nahuel Molina mostró máxima felicidad tras marcar su primer gol con Argentina, en el duelo de cuartos de final del Mundial 2022, tras un pase magistral de Leo Messi, a quien dijo que siempre admiró y ahora disfruta "muchísimo" jugando a su lado.

"No sé cómo hizo Leo para verme y dar el pase. Siempre fue un ejemplo para todos los argentinos. Siempre nos representó de la mejor manera. Hoy me toca jugar con él y lo disfruto muchísimo", dijo en zona mixta del estadio Lusail.

Nahuel destacó la capacidad de sufrimiento que mostró Argentina para lograr el pase a semifinales. "Tenemos claro lo que nos trajo hasta aquí, hay que tener paciencia, saber sufrir en los partidos porque hay momentos que lo tienes que hacer. Aguantamos y los penatis se dieron para nosotros".

"Estoy contento con el trabajo del equipo y muy feliz por mi primer gol con la albiceleste. De chico comencé de delantero pero ya no me acuerdo porque luego me fueron mandando hacia atrás", bromeó.