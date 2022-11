El duro mensaje de la esposa de Ángel Correa, el jugador que borró Scaloni de la lista de Argentina

La convocatoria de la Selección Argentina para competir en la próxima Copa del Mundo de Qatar, dejó una sorpresa, de la cual se está hablando en los medios del país austral y en las redes sociales. En los días previos, tras conocerse la lesión del mediocampista Giovanni Lo Celso, la duda pasaba por la inclusión de un noveno defensor, la presencia de Paulo Dybala, y en las últimas horas, dos nombres luchando por el mismo puesto: Joaquín Correa y Ángel Correa.

A pesar de compartir apellido, puesto y nacionalidad, ambos le aportan características distintas al seleccionado liderado por el astro mundial Lionel Messi. Sin embargo, con la inclusión de Juan Foyth y de 'la Joya' Dybala, Scaloni, campeón con Argentina de la Copa América 2021, se decantó por Joaquín, quien actualmente milita en el Inter de Italia y es compañero de Lautaro Martínez, un hombre fijo de la 'Scaloneta'.

El duro golpe que recibió Ángel Correa, que fue un hombre permanente en las convocatorias del equipo 'gaucho' en las eliminatorias rumbo a Qatar, fue motivo de discusión en los medios argentinos y en redes sociales. Precisamente en Instagram, la pareja del jugador del Atlético de Madrid, se refirió a lo sucedido con un emotivo posteo para darle una voz de aliento a su compañero sentimental, en este duro momento.

El fuerte mensaje que Sabrina Di Marzo publicó tras conocer la noticia, inicio con un mensaje que involucra la decisión del entrenador Scaloni: "“Nunca jamás te cuestiones de lo que sos y no sos capaz, y mucho menos dejes que las decisiones de otras personas influyan en tu estado de ánimo y en que te hagan pensar si sos o no sos capaz de cumplir algún objetivo”.

En el posteo también se refirió al sacrificio del jugador con pasado en el San Lorenzo de su país, y que reveló que escondió una condición médica para no perderse la Finalissima que Argentina le ganó 3-0 a Italia: "Vivo con vos y veo el trabajo diario que haces y siéndote sincera no creo que nadie lo haga. Esa constancia para entrenar, para hacer fisio de 7 días 5. Para alimentarte como debés, para no salir a restaurantes y comer en casa"

Finalmente se refirió al apoyo que tendrá Correa de parte de ella y de sus hijas: "Sos una persona súper responsable, razonable y una persona con muchísima cabeza. Siempre vamos a estar acá para vos, en las buenas, en las malas y en las que toque. Siempre te vamos a acompañar acá o en donde sea. Para nosotras sos imprescindible”.